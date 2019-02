Erichshagen-Wölpe: Neue Container für Schule aufgestellt

Sanierung nach Wasserschaden läuft

+ © Müller Für Klassenräume und Orte für Beratungen gibt es jetzt diese Container in Erichshagen-Wölpe. © Müller

Erichshagen-Wölpe - Nachdem durch einen geplatzten Schlauch Anfang Januar ein Leitungswasserschaden in der Grundschule am Bach entstanden ist, der Teile des Gebäudes unter Wasser gesetzt hat, laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Das berichtet die Stadt Nienburg in einer Pressemitteilung.