Erichshagen-Wölpe feiert Schützenfest: Wochenende voller Party und Spaß

Erichshagen - In Erichshagen-Wölpe wird am Pfingstwochenende von Samstag bis Montag, 8. bis 10. Juni, das traditionelle Schützenfest auf dem Festplatz „Zu den Hülsen“ gefeiert.

Den Auftakt bildet am ersten Festtag um 14.30 Uhr der Umzug der Kinder vom Feuerwehrgerätehaus zum Festplatz, wo um 14.45 Uhr das Kinderkönigsschießen und der Kaffeenachmittag des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes Erichshagen-Wölpe stattfindet.

+ Das Königshaus aus dem Jahr 2018 und der Festausschuss freuen sich schon auf ein harmonisches Schützenfest in Erichshagen-Wölpe © Andermann

Um 19 Uhr treffen sich die Korporalschaften an ihren traditionellen Antreteplätzen, um mit musikalischer Begleitung mit den Spielmanns- und Musikzügen in einem Sternmarsch zum Feuerwehrgerätehaus zu marschieren. Von dort aus geht es gemeinsam weiter zum Zapfenstreich, der in dem Festzelt gefeiert wird. Hier erfolgt dann auch die Preisübergabe an die drei besten Korporalschaften.

Um 21 Uhr beginnt der Zapfenstreichball mit Party und Tanz bis in die frühen Morgenstunden. Für gute Stimmung sorgt bei dem sogenannten „Beat-Abend“ die Liveband „upSet“. Karten gibt es an der Abendkasse.

+ Beim Schützenfest in Erichshagen-Wölpe geht es am Pfingstwochenende wieder rund. © Johanna Mül ler

Am Pfingstsonntag erfolgt bereits ab fünf Uhr das musikalische „Wecken“ durch die Spielmannszüge. Um 12.30 Uhr versammeln sich die Korporalschaften am Feuerwehrgerätehaus zum großen Festumzug durch den Ortsteil und zum Abholen des noch amtierenden Schützenkönigs Rolf Goltermann.

Ab 14.30 Uhr wird auf dem Schießstand das Königsschießen mit dem Stechen fortgesetzt. Im Festzelt findet ein gemütliches Beisammensein bis zur Proklamation der neuen Majestäten um 19.30 Uhr statt. Anschließend steht eine „große Kampfpause“ auf dem Programm.

Am Montag, 10. Juni, beginnen die Festivitäten bereits um 8.45 Uhr mit dem Marsch zu den neuen Schützenkönigen zum Anbringen der Königsscheiben.

Ein weiterer Höhepunkt im Festprogramm ist das große Königsfrühstück mit Feldgerichtssitzung, das um 10.30 Uhr beginnt. Hierzu werden wieder mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Gäste aus den Stadtteilen sowie aus Politik und Wirtschaft erwartet.

+ Das kleine Kettenkarussell beim Schützenfest in Erichshagen-Wölpe bereitet nicht nur den Kindern viel Spaß. © Johanna Müller

Mit dem Königsball am Montag ab 20.30 Uhr klingt das Pfingstschützenfest aus. Für Musik und Unterhaltung auf dem Tanzparkett wird die Liveband „Mega Tones“ sorgen.

Buntes Familienfest

Zu den Attraktionen des Pfingstschützenfestes in Erichshagen-Wölpe zählt seit Jahren der große Kindernachmittag, der am kommenden Samstag, 8. Juni, von 15 bis 17.30 Uhr auf dem Festplatz „Zu den Hülsen“ stattfindet. Die Kinder treffen sich um 14.15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an der Celler Straße, um gemeinsam um 14.30 Uhr mit dem Jugendspielmannszug zum Festplatz zu marschieren.

Hier wird ab 14.45 Uhr um den Kinderkönig und die beste Kinderschützin geschossen. Außerdem ist für Unterhaltung und Kurzweil der Kinder bei einem „Jahrmarkt“ gesorgt. Die jüngsten Festteilnehmer können sich etwa beim Dosenschießen, Fädenziehen, auf der Kegelbahn, beim Schminken, am Glücksrad, in der Bastelecke und beim Riesen-Mikado vergnügen. Im Festzelt bietet der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes für die ganze Familie Kaffee und Kuchen und Bingospiele an.

Das Programm im Überblick

Samstag, 8. Juni

ab 14.30 Uhr: Ausmarsch der Kinder zum Kinder- und Kaffeenachmittag im Festzelt Kinderkönigsschießen für Jungen und Mädchen von 10 bis 15 Jahren

19 Uhr: Antreten der Ausmarschiererinnen und Ausmarschierer auf den Antreteplätzen zum Ummarsch, anschließend Abmarsch zum Festplatz. Zapfenstreich-Party mit der Top-40 und Party-Band „upSet“

Pfingstsonntag, 9. Juni

ab 5 Uhr: Wecken durch die Spielmannszüge

12.30 Uhr: Treffen der Korporalschaften, Spiel- und Musikzüge und der übrigen Ausmarschierer auf dem alten Schulhof Festumzug anschließend Stechen um die Königswürde

ca. 19.30 Uhr: Königsproklamation

Pfingstmontag, 10. Juni

8.45 Uhr: Antreten aller Ausmarschiererinnen und Ausmarschierer sowie der Königskorporalschaft auf dem „Alten Schulhof“ (Feuerwehr), Marsch zu den Schützenkönigen und Anbringen der Königsscheiben.

10.30 Uhr: Königsfrühstück mit Feldgericht

20.30 Uhr: Königsball, Großer Festball mit allen Einwohnern und Gästen auf den Festzelten. Für gute Stimmung sorgt die Band „Mega-Tones“

Quelle: BlickPunkt Nienburg