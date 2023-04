„Engpässe bleiben bis auf Weiteres“: Nienburger Apotheker und Abgeordnete tauschen sich aus

Teilen

Nach wie vor gibt es Engpässe bei bestimmten Medikamenten. Sie stellen Apotheker, Ärzte und Patienten vor einige Probleme. © Grubitzsch/dpa

Einige Medikamente sind weiterhin schwer zu bekommen und stellen Apotheken und Patienten im Kreis Nienburg vor Probleme. Das hat die heimische Bundestagsabgeordnete Marja-Liisa Völlers (SPD) jetzt zum Anlass genommen, um das Gespräch zu suchen.

Nienburg – Dieses will sie zwischen Dirk Heidenblut (zuständiger SPD-Bundestagsabgeordneter für Apotheken), Martina Stamm-Fibich (Medikamentenversorgung), der Apothekerin Dr. Anja Thijsen von der Apotheke am Goetheplatz in Nienburg sowie dem Apotheker Matthias Götzlaff aus Haste führen. Das teilt sie in einer Pressenotiz mit.

Demnach lag der Schwerpunkt des Austausches auf der aktuellen Herausforderung der Lieferengpässe sowie Honorare und Entbürokratisierung. Thijsen berichtete von den Herausforderungen durch die Lieferengpässe: „Die Apotheken vor Ort leisten in Zusammenarbeit mit den Arztpraxen Großes, um mit der Situation umzugehen und die Patienten zeitnah mit den benötigten Medikamenten zu versorgen. Wir brauchen eine langfristige, praxistaugliche Lösung mit entsprechenden Befugnissen und eine angemessene Vergütung unseres Aufwandes.“

Gesetz soll einige Probleme angehen

Stamm-Fibich berichtete, dass gewisse Lieferengpässe bis auf Weiteres bestehen bleiben werden. Allerdings werde das neue „Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz“ (ALBVVG) einige der Probleme angehen, sagt Stamm-Fibich: „Wir werden mehr Geld in die Versorgung investieren, für längere Lagerhaltungspflichten sorgen und ein Frühwarnsystem etablieren.“

Zudem wies Matthias Götzlaff auf weitere Probleme hin: Den bürokratischen Aufwand und eine Stagnation bei den Honoraren: „Seit mehr als zehn Jahren wurde die Apothekenvergütung nicht an die Inflation angepasst, sie wurde sogar gekürzt. Dabei steigt der bürokratische Aufwand beachtlich: Änderungen am Rezept sind oft nicht möglich, sodass die Apotheken und Praxen täglich Stunden damit verbringen, Verordnungen quasi zum Selbstzweck neu auszustellen, ohne dass damit eine Verbesserung der Versorgung der Patienten erreicht wird.“

Heidenblut betonte, dass der SPD diese Probleme bewusst sind und dass Veränderungsbedarf besteht: „Wir müssen das Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz überarbeiten und dabei die Honorare und den Dienstleistungsbereich vernünftig gestalten.“