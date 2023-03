Asperger-Autismus: Selbsthilfegruppe für Familien in Nienburg

Von: Katrin Köster

Laute Musik, enge Gänge, piepende Kassen, Gerüche und viele Menschen: Der Einkauf im Supermarkt kann Autisten vor große Herausforderungen stellen. Viele Autisten können diese Umgebungsreize nicht filtern und fühlen sich daher überfordert. © Sven Hoppe / dpa

Das Leben mit einem autistischen Kind kann für die ganze Familie eine Herausforderung sein. In einer Nienburger Selbsthilfegruppe geben sich Betroffene Halt.

Landkreis – Es gibt Tage, da braucht Nanett Krüger Nerven wie Stahlseile. Wenn zum Beispiel ein spontaner Gang in den Supermarkt ansteht. Oder wenn die Socken ihres Achtjährigen plötzlich so unerträglich auf der Haut sind, dass er sie erst nach Diskussionen und dann nur auf Links anzieht. Selbst sein Kindergeburtstag kann von jetzt auf gleich vorbei sein, wenn dem Jungen der Trubel zu viel wird und er sich schreiend unter dem Tisch versteckt. Nanett Krügers Sohn, dessen Namen sie nicht in der Zeitung lesen möchte, hat Asperger-Autismus.

Halt finden sie und ihre Familie bei den regelmäßigen Treffen der Nienburger Selbsthilfegruppe „Eltern von Kindern mit Asperger-Autismus“.„Ich habe die Diagnose 2018 bekommen, als er drei Jahre alt war. Vorher dachten wir, dass wir ein gesundes Kind hätten“, erzählt die Nienburgerin. Einer Erzieherin im Kindergarten seien damals Abweichungen im Verhalten des Jungen aufgefallen. „Die Diagnose zieht einem den Boden unter den Füßen weg“, erinnert sich die Nienburgerin.

Mütter gründen Selbsthilfegruppe

Mit der Zeit kam sie auf den Gedanken, sich Gleichgesinnte ins Boot zu holen. „Ich dachte am Anfang, ich bin die Einzige, die so ein Kind hat. Man fühlt sich alleingelassen“, beschreibt sie ihre Gefühlswelt zu jener Zeit.

2022 gründete Nanett Krüger gemeinsam mit einer anderen Mutter die Selbsthilfegruppe. „Nicht, um zu jammern, sondern um uns gegenseitig Halt zu geben“, betont sie. „Wenn alle das gleiche Problem haben, kann man einfach anders darüber reden. Da ist ein anderes Verständnis da“, findet sie. Krüger und die anderen betroffenen Eltern treffen sich jeden zweiten Dienstag im Monat zum Austausch. Auch gemeinsame Unternehmungen wie Spielplatztreffen sollen den betroffenen Eltern die Möglichkeit geben, mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen.

Probleme bei der Kommunikation

Das Leben mit einem autistischen Kind ist für die ganze Familie eine Herausforderung. „Kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten“, zitiert Nanett Krüger einen Satz, der in ihren Augen den Kern des Problems beschreibt. Sie und ihre Familie mussten im Grunde den gesamten Alltag um die Bedürfnisse ihres Sohnes herumbauen. „Man muss sich ein dickes Fell zulegen – anders geht es gar nicht“, ergänzt sie.

„Das autistische Gehirn ist anders gebaut. Das ist genetisch bedingt. Bei vielen Betroffenen fehlen die sogenannten Spiegelneuronen“, erklärt Krüger. Im Alltag bedeutet das, dass Autisten andere Menschen nicht „lesen“ können, ihre Körpersprache, Mimik, Gestik nicht deuten können. Das bereitet den Betroffenen und ihrem Umfeld oft große Probleme bei der Kommunikation und im Umgang miteinander.

Was hilft, sind Krüger zufolge gezielte Förderung – möglichst frühzeitig – und feste Strukturen im Tagesablauf. „Ich kann zum Beispiel nicht am Nachmittag spontan mit ihm zum Einkaufen fahren, ohne dass wir das am Morgen besprochen haben“, schildert sie ein Beispiel. Damit könne ihr Sohn nicht umgehen. Auch eine spontane Umarmung von Oma geht nicht – er erträgt keine Berührungen. Ausflüge funktionieren nur, wenn Nanett Krüger ihren Sohn ausführlich vorbereitet auf das, was vor Ort kommen könnte, etwa Musik, bunte Lichter oder viele Menschen. Auch alltägliche Routinen wie das Anziehen müssen durchgetaktet sein: „Wir haben zum Beispiel eine feste Reihenfolge, wie er Kleidungsstücke anzieht“, sagt Krüger. Mithilfe einer Schulbegleitung könne der Achtjährige eine Regelschule besuchen. Man könne Autisten nicht verstehen, sondern nur akzeptieren, fasst Nanett Krüger zusammen.

Das nächste Treffen: Die Gruppe trifft sich am Dienstag, 11. April, von 19 bis 21 Uhr im GBN Mietertreff, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 28, in Nienburg. Weitere Infos unter folgender Mail: selbsthilfe_ass_kids@yahoo.com.

Das Asperger-Syndrom Das Asperger-Syndrom geht auf eine Entdeckung des Kinderarztes Hans Asperger zurück. Es handelt sich um eine Variante des Autismus. Mediziner zählen das Syndrom zu den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung. Die Betroffenen haben Probleme in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie eine andere Wahrnehmung und Reizverarbeitung. Der Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus nennt hier besonders sensorische Über- und Unterempfindlichkeiten und Schwierigkeiten bei der Reizfilterung sowie häufig außergewöhnliche Interessen und Begabungen. Menschen mit Asperger-Syndrom können mit der Gestik, Mimik oder dem Blickkontakt anderer Menschen nichts anfangen. Sie sind nicht in der Lage, diese Signale zu deuten, oder angemessen auf sie zu reagieren.

Weitere Infos: www.autismus.de