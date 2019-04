Eine Leitung, drei Effekte

An der alten B 6 in Lemke klafft ein langes Loch: Ingenieur Christian Mammertz sieht in dem Projekt eine Gelegenheit, drei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Foto: Jek

Lemke - Von Jens Heckmann. Der Wasserverband „Am Sandkamp“ verlegt an der Bremer Straße/Nienburger Straße (alte B 6) auf insgesamt 1 050 Metern Länge eine neue Trinkwasserleitung. Anwohner, Gewerbe und Gemeinde sollen in „mehrfacher Hinsicht profitieren“, sagt Christian Mommertz, der für das Projekt zuständige Ingenieur.

Nach Einschätzung von Verbandsvorsteher Dirk Dohrmann ist das Leitungsprojekt von erheblicher Bedeutung für Lemke: „Wir schlagen mit dieser Investition von rund 100 000 Euro drei Fliegen mit einer Klatsche.“ Die neue Leitung mit einem Durchmesser von 180 Millimetern ist aus beständigem Polyethylen und sorge im gesamten Bereich für eine auf Dauer sichere Wasserversorgung.

Bislang gibt es längs der Bremer Straße keine Wasserleitung. „Die Trassen enden direkt in Lemke und im Bereich Bremer Berg“, sagt Mommertz. Die neue Leitung beginnt in Höhe des Kreisels und soll – im ersten Bauabschnitt – im Bereich Am Dorfteich an das bestehende System angeschlossen werden.

Über die Leitung werden das Neubaugebiet im Bereich Brammer Hoop und Am Dobben sowie das geplante Seniorenwohnheim auf der anderen Straßenseite erschlossen.

Nach den Worten des Ingenieurs birgt die neue Trasse aber noch weitere Vorteile, und zwar mit dem zweiten Bauabschnitt: Dann geht es von Am Dorfteich unter der Nienburger Straße entlang (Bereich NP-Markt) bis zum Anschluss an das bestehende Netz der Hoyaer Straße. „In dem Bereich gibt es Häuser, die über uralte und sehr lange Hausanschlussleitungen versorgt werden. Zum Teil ist nicht mal bekannt, wo genau die Rohre liegen. Jetzt bekommen die Häuser über kürzeste Wege neue Anschlüsse“, erklärt Mommertz. Für die Anwohner entstünden dabei keine Kosten.

Um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, wurde die Leitung im 750 Meter langen ersten Abschnitt auf rund 120 Metern Länge mittels Horizontalbohrung – also ohne offenen Graben – verlegt. Ähnliches soll auch im zweiten Bauabschnitt passieren. Insbesondere im Kreuzungsbereich beim NP-Markt werde sich aber eine halbseitige Sperrung mit Ampelschaltung nicht vermeiden lassen, sagt Mommertz. Der erste Bauabschnitt soll Anfang Mai abgeschlossen sein; der zweite Abschnitt noch im Sommer.