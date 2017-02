Tageslicht hält Einbrecher nicht ab

Eystrup - Obwohl es bereits hell war, brachen am Montag unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Eystrup ein. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, in der Zeit von 7.20 Uhr und 12.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Alten Postweg in Eystrup ein. In das Haus gelangten die Täter, indem sie eine Terrassentürverglasung einwarfen, und dann die Tür entriegelten. Alle Räume, Schränke und Schubladen wurden nach Beute durchsucht.

Ob die Einbrecher überhaupt etwas erbeutet haben, müssen die Opfer erst noch überprüfen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum nimmt die Polizei in Nienburg unter der Telefonnummer 05021 / 97780 sowie die Polizeistation in Hoya unter 04251/ 934640 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg