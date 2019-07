Einbrecher durchwühlen Wohnhaus in Hassel und brechen in Werkstatt ein 

Hassel - Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag und Montag in ein Wohnhaus in Hassel ein.

Die Bewohner waren einige Tage nicht zu Hause. Nachdem die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt hatten, drangen sie in das Haus ein, öffneten nahezu alle Möbel und durchwühlten alle Räume.

Einbruch in Werkstatt

Ob bei dieser Tat Beute gemacht wurde, muss noch ermittelt werden. Fest steht, dass die Einbrecher in den Besitz eines Schlüssels für eine Werkstatt in Eystrup gelangten. Im Anschluss an die Tat im Wohnhaus der Geschädigten, brachen sie auch in die Werkstatt ein.

Hier beobachteten Zeugen drei Personen in einem dunklen Pkw, die ohne Licht in Richtung B 215 fuhren. Auch an diesem Tatort muss die Schadenshöhe noch ermittelt werden.

Polizei Hoya bittet um Hinweise

Die Polizei in Hoya bittet um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, insbesondere in der Nacht von Sonntag, 14. Juli auf Montag, 15. Juli, unter Tel.: 04251/934640.

