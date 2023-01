Einbrecher aus Nienburg hält „Smalltalk“ mit seinem Opfer

Nachts im Schlaf von Einbrechern überrascht wurden am 8. März 2022 die Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses in Wietzendorf (Heidekreis). Am Dienstag berichteten der 72-Jährige und seine Schwiegertochter davon am Landgericht Verden.

Verden/Nienburg – Als „einzigartig“ bezeichnete eine Polizistin das Verhalten insbesondere eines Täters, der mit dem Rentner während der Tat eine Art „Smalltalk“ gehalten habe.

Es handelte sich um den Älteren der beiden 21 und 39 Jahre alten Angeklagten aus dem Landkreis Nienburg. Beide sind geständig.

Nachdem es gegen 3.30 Uhr unten in der Küche gescheppert hatte, vermutete die 46 Jahre alte Schwiegertochter eines ihrer Kinder als Verursacher. Bis sie die Schritte auf der Treppe hörte, denn die passten nicht zum Sohn. „Da wusste ich, wir haben einen Einbrecher im Haus.“

Bewohnerin konnte Diebeszug genau nachvollziehen

Sie habe genau nachvollziehen können, durch welche Räume sich der Einbrecher bewegte. „Ich habe gehört, wie er alles ganz in Ruhe durchsucht hat.“ Ihr Handy habe sie unter die Bettdecke genommen, aber nicht die Polizei rufen können, denn das hätte der Täter gehört.

Dann habe er das Schlafzimmer betreten. „Er ist um unser Bett und hat uns angestrahlt. Ich habe mich schlafend gestellt“, berichtete die Zeugin. Ihren Nachtisch habe er durchsucht, dann einen Blick in ihr Schmuckkästchen geworfen. Dann sei er wieder raus. Das Ratschen des Klettverschlusses eines Portemonnaies habe sie noch gehört und wie er wieder die Treppe runter ist. „Als ich wusste, dass er außer Hörweite ist, habe ich die Polizei angerufen.“

Anschließend soll das Erdgeschoss durchsucht worden sein. „Unsere Schlafzimmertür steht immer auf“, berichtete ihr Schwiegervater. Zwei Taschenlampen habe er bemerkt, an einen Stromausfall gedacht und seinen Sohn vermutet. „Was ist los?“, habe er gefragt.

Täter fragt nach Tresor, Kindern und wo diese wohnen

„Einer kam dann rein und hat mich angeleuchtet“, schilderte der Zeuge. Hierbei handelte es sich laut den Geständnissen um den 39-Jährigen aus Stolzenau. „Einer blieb in der Tür stehen“, so der Zeuge. Dies hatte der 21-Jährige aus Rehburg auch bereits eingeräumt.

Während der 39-Jährige „die Schränke aufriss und durchsuchte“, so der Zeuge, unterhielt er sich mit dem 72-Jährigen. Fragte nach Tresor, Kindern und wo diese wohnen. „In dem Moment fing meine Frau schwer an zu atmen.“ Dies war nur gespielt, was ihr Mann aber nicht wusste. „Ich sagte, sie braucht einen Notarzt“, schilderte der Rentner. Doch der Angeklagte habe gelassen erwidert: „Wenn ich weg bin, trinken sie ein Glas Wasser. Dann ist das gut. Ich bin Arzt.“

„Dann hatte er den Ehering meiner Frau in der Hand.“ Ob es der Ehering sei, habe er die Frau gefragt, was sie bestätigte. „Den lass ich ihnen“, habe der Einbrecher, der kein Mediziner, sondern erfahrener Straftäter ist, gesagt und den Ring wieder hingelegt. Als die Polizei eintraf, flüchteten die beiden Einbrecher mit ein paar Hundert Euro Bargeld.

Eine professionelle Alarmanlage wurde danach installiert

Der 39-Jährige habe zuvor noch empfohlen: „Schützen sie sich“. Das haben die Ehepaare getan. Eine professionelle Alarmanlage wurde danach installiert mit direkter Schaltung zur Polizei. „Ich möchte auch lieber etwas anderes machen“, habe der Einbrecher gejammert. Die Zeugen machten deutlich, dass sie nach mehreren Einbrüchen so etwas nie wieder mitmachen möchten.

Beide Angeklagten entschuldigten sich. Der 21-Jährige wie auswendig gelernt und der 39-Jährige verpasste sich dabei selbst einen Schulterklopfer: „An den Ring habe ich mich nicht erinnert. Finde ich eine tolle Sache von mir, dass ich den dagelassen habe.“