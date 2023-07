Nienburger Naturfreunde wünschen sich 75 Geschichten zum 75-jährigen Bestehen

Unabhängig vom Wetter zieht es die Naturfreunde rund um Vorstandssprecher Michael Schmidt nach draußen. In diesen Tagen ist die Erinnerung an kältere Tag gern gesehen. Um Erinnerungen geht es auch beim 75-Jahr-Projekt der Naturfreunde. © Naturfreunde Nienburg

Wer hat eine Anekdote über die Nienburger Naturfreunde parat?

Nienburg – Zwei Mal schon haben die Nienburger Naturfreunde eine Vereinschronik erstellt: zum 25-jährigen und zum 50-jährigen Bestehen. Im nächsten Jahr wird der Verein 75 Jahre alt. Zeit für die nächste Chronik? Nein, Vorstandssprecher Michael Schmidt hat andere Pläne.

Diese Pläne, heißt es in einer Pressemitteilung der Naturfreunde, sehen auch eine Beteiligung aus der Bevölkerung vor – zumindest ist dies die Hoffnung, die Michael Schmidt hegt, der aktuell auf der Suche nach „75 Geschichten oder gerne Anekdoten“ ist, die mit der Ortsgruppe verbunden sind. „Vielleicht entsteht so ein kleines Buch, dass mehr über die Naturfreunde erzählt als viele Zahlen“, betont Michael Schmidt.

„Es darf amüsant oder kritisch sein“

Der Vorstandssprecher würde sich freuen, wenn auch Vereinsfremde oder Ehemalige ihm als Quasi-Neuling ihre Erlebnisse berichten. Denn: Michael Schmidt ist erst 2014 Vorstandssprecher geworden und zu diesem Zeitpunkt war er selbst grade einmal ein Jahr Mitglied.

Was die Geschichte angeht, verlangen die Naturfreunde nicht ausnahmslos nach positiven Geschichten. „Es darf amüsant oder kritisch sein. Einfach etwas, was die eine oder der andere mit den Naturfreunden in Nienburg in Verbindung bringt“, so der Vorsitzende.

Vielseitigkeit der Vereinstätigkeiten

Bei seinen eigenen Recherchen im Archiv ist Michael Schmidt laut Pressemitteilung die Vielseitigkeit der Vereinstätigkeiten in der Vergangenheit aufgefallen. Sie hätten oft mit sportlichen Aktivitäten und oft mit der Friedensbewegung in Verbindung gestanden. Außerdem habe der Verein seine Tradition in der „gewerkschaftsnahen Freizeitbewegung, wo die Geselligkeit ein wichtiges Element ist“. Schmidt erinnert dabei an Wanderungen mit gesellschaftlichem Bezug.

Bis zum Jubiläumsjahr dauert es zwar noch einige Monate, aber Michael Schmidt weiß, dass das Zusammenstellen der Geschichten einige Zeit in Anspruch nehmen kann. „Es wäre schön, wenn bis Ende Juli 2023 ein großer Teil vorliegen würde“, bittet er daher. Wer etwas berichten möchte, beispielsweise weil er oder sie in den bis in die 90er-Jahre bestehenden Kinder- und Jugendgruppen ihre Freizeit verbracht hat, kann sich per Post oder E-Mail an die Naturfreunde wenden.

