Hilfe auf Augenhöhe: Marie-Claire Fortwengel über ihre Aufgaben als gesetzliche Betreuerin

Zwei, die sich verstehen: Marie-Claire Furtwengel ist die gesetzliche Betreuerin von Alexandra. Sie vertritt die Interessen der 50-Jährigen in allen Lebensbereichen. © Helios

Landkreis – Marie-Claire Fortwengel arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin der Stroke Unit an den Helios Kliniken in Nienburg. Darüber hinaus hat sie ehrenamtlich eine besondere Aufgabe übernommen: Die junge Frau ist als gesetzliche Betreuerin einer 50-jährigen Frau mit Down Syndrom tätig. Was bedeutet das?

„Ich habe im Krankenhaus schön öfter mit gesetzlichen Betreuern zu tun gehabt und unterschiedliche Herangehensweisen kennengelernt und reflektiert. Dann dachte ich, dass ich das auch kann – und eine von denen sein möchte, die sich engagiert um sämtliche Belange für die zu betreuende Person kümmert“, berichtet die 27-Jährige in einer Pressemitteilung des Helios Klinikums.

Wer ist für diese Aufgabe geeignet?

Sie habe sich an den örtlichen Betreuungsverein gewandt und Interesse an der Aufgabe bekundet. „Da wurde ich richtig auf den Prüfstand gestellt, ob ich überhaupt in der Lage bin, diese Funktion zu übernehmen. Man darf keine Schulden haben, das polizeiliche Führungszeugnis muss lupenrein sein. Dann wurde ein langes Gespräch geführt, um auch meine Rahmenbedingungen in emotionaler, sozialer und organisatorischer Hinsicht abzufragen.“ Im Anschluss schickte der Betreuungsverein Fortwengels Bewerbung an das Amtsgericht, das die Unterlagen ebenfalls geprüft hat. Einen Monat nach Abgabe ihrer Bewerbung bekam die junge Frau dann den Anruf, dass es jemanden gäbe. „Ich habe mir alles genau angehört und wusste sehr schnell, dass ich das machen möchte“, sagt sie. Bei der zu betreuenden Person handelt es sich um eine 50-jährige Frau mit Down Syndrom, die in Nienburg in einer betreuten Wohngruppe lebt.

Amtsgericht überwacht die Arbeit der gesetzlichen Betreuer

Doch bevor es losgehen konnte, musste sie zum Amtsgericht, um alle Formalitäten zu klären und den richterlichen Beschluss zu erhalten, dass sie künftig für Alexandra als gesetzliche Betreuerin verantwortlich ist. Das war Anfang 2020 – und Corona kam ihr in die Quere. „Das war ganz schade, denn dort waren die Vorgaben genauso streng wie bei uns. Ein Treffen war zunächst nicht möglich“, erinnert sich die Gesundheits- und Krankenpflegerin. Geld, was benötigt wird, holt sie von der Bank und gibt es an der Pforte ab. Der Kontakt ist zunächst nur telefonisch. „Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet und wir können uns treffen, das ist richtig schön. Sie sagt mir auch immer, dass sie sehr froh ist, dass sie mich hat. Dann weiß ich, dass ich meine Sache richtig mache“, sagt Fortwengel.

Besonders intensiviert habe sich der Kontakt durch die Hochzeit von Alexandra und ihrem Lebensgefährten. Ihr Partner hat ebenfalls das Down-Syndrom und lebt mit Alexandra in derselben Wohngruppe der Lebenshilfe Nienburg. „Bei den beiden merkt man auf Anhieb, dass sie sich sehr lieben. Ich habe mit Alexandra alles vorbereitet, das Hochzeitskleid ausgesucht und war auch bei der standesamtlichen und kirchlichen Trauung dabei.“

Doch zu ihren Aufgaben zählen nicht nur diese Highlights, sondern auch viele organisatorische Aufgaben. „Man darf den Aufwand nicht unterschätzen, denn letztlich muss alles über mich geregelt werden, sei es die Vertretung in finanziellen Belangen, Abos, Behördengänge, Postangelegenheiten und vieles mehr“, zählt sie auf. So muss sie alles dokumentieren, alle Schreiben kopieren und abheften sowie einmal im Jahr einen Jahresbericht beim Amtsgericht vorlegen.