Ehepaar beschwert sich über Verkaufsanrufe von Blindenwerkstatt Rehburg

Von: Katrin Köster

Betreibt die Rehburger Blindenwerkstatt aggressive Telefonwerbung? Ja, sagt das Ehepaar S., das sich seit zwölf Jahren von Anruferinnen im Auftrag der Einrichtung belästigt fühlt, die ihnen teure Büsten, Handtücher oder Besen verkaufen wollen. © Pixelio/Peter Hebgen

Rehburg/Bad Oeynhausen – Wenn bei Uwe S. (Name der Redaktion bekannt) und seiner Frau das Telefon klingelt, werden sie unruhig. Schon allzu oft war es eine Rehburger Vorwahl und am Apparat stets eine andere Dame, die ihnen etwas verkaufen will – Handtücher, Bürsten oder Besen aus der staatlich anerkannten Blindenwerkstatt Holger Sieben in Rehburg-Loccum. „Sie drängen uns massiv zum Kauf“, beschwert sich Uwe S., der seinen vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

„Angefangen haben die Anrufe vor etwa zwölf Jahren“, erzählt der Rentner. Zu jener Zeit wohnte das Ehepaar in Rehburg-Loccum. Frau S. arbeitete als Kastellanin bei einer dortigen Kirchengemeinde. „Damals hat unser Pastor den Fehler gemacht, von der Rehburger Blindenwerkstatt einen Besen zu bestellen“, sagt Uwe S. Offenbar habe er damals die Nummer des Ehepaares angegeben, da Frau S. zu jener Zeit ja bei ihm Kastellanin gewesen sei.

Seit zwölf Jahren unerwünschte Verkaufsanrufe

Seither bekommen die beiden Anrufe in unregelmäßigen Abständen, auch Schreiben von Inkassobetrieben lagen im Briefkasten. Den Besen, mit dem alles begann, gibt es längst nicht mehr, erklärt Uwe S. auf Nachfrage. An der Nummer des Ehepaars, das vor einigen Jahren sogar weggezogen ist und in Bad Oeynhausen wohnt, halten die Mitarbeiterinnen des Callcenters jedoch hartnäckig fest.

Anzeige habe er bisher nicht erstattet, gibt der Rentner zu. „Meine Frau wollte das nicht“, schiebt er nach einer kurzen Pause hinterher. Und: Sie hätten Hemmungen gehabt, da es sich ja um eine Blindenwerkstatt gehandelt habe. „Ich habe diverse Nummern blockiert, der Werkstatt geschrieben, ich habe dort direkt angerufen, ich habe auch bei Google eine Warnung gepostet“, listet Uwe S. auf, was er alles unternommen hat, um die Anrufe zu stoppen. Vergeblich.

Uwe S.: „Bärendienst für die Werkstatt-Mitarbeiter“

Auf seine negative Google-Bewertung hin habe ihn die Blindenwerkstatt nach einigen Tagen angemailt und ihm lediglich mitgeteilt, dass man in seinem Fall nichts habe feststellen können. Die Erinnerung an diese Aussage macht den Senior sauer. „Das ist unmöglich“, schimpft er. „Das gehört sich für ein Blindenwerk nicht, die erweisen den Menschen dort doch einen Bärendienst!“

Zwei der Rehburger Nummern, die bei ihm anrufen, sind die 05766/6470 367 und die 05766/6470 320. Im Internet tauchen die Nummern mit eindeutigen Hinweisen auf: „Aggressive Werbung“, steht da. Und: „Sehr unseriös, nicht annehmen“.

Unter 05766/64 70 320 meldet sich am 27. Oktober eine Frau. Sie stellt sich auf Nachfrage nur als „Stefanie“ vor und gibt gleich an ihren Chef weiter: Herr Dula, der seinen Vornamen und seine Position bei den Blindenwerkstätten nicht nennen möchte, ist kurz angebunden und beendet das Telefonat mit dem Verweis, dass man per Mail Kontakt aufnehmen solle.

Stefan Cardinal: „Entspricht keinesfalls unseren Geschäftspraktiken“

Auf die schriftliche Anfrage der Redaktion antwortet Stefan Cardinal, Prokurist der Blindenwerkstatt. Die Frage, ob die Werkstatt mit externen Callcentern zusammenarbeitet, beantwortet er folgendermaßen: „Unsere Werkstatt arbeitet zusammen mit externen Kundenbetreuern und selbstständigen Handelsvertretungen. Diese haben zumeist einen langjährigen Kundenstamm, welcher dankenswerterweise immer wieder gerne unsere Blindenwerkstatt unterstützt.“ Den vom Ehepaar S. geschilderten Vorgang kann er nicht nachvollziehen: „,Massive und aufdringliche Telefonwerbung’ entspricht keinesfalls unseren Geschäftspraktiken. Sollte sich ein Kunde bei unserer Werkstatt melden und uns den Wunsch mitteilen, nicht mehr kontaktiert zu werden, werden die Daten des Kunden selbstverständlich unverzüglich bei uns gesperrt und der entsprechende Kundenbetreuer informiert“, schreibt der Prokurist.

Allerdings könne die Werkstatt nicht ausschließen, dass die Kunden von anderen Handelsvertretungen oder von Mitarbeitern anderer Blindenwerkstätten weiterhin kontaktiert werden, ergänzt er. Stefan Cardinal bietet in dem Schreiben zudem dem Ehepaar S. an, sich direkt mit der Werkstatt in Verbindung zu setzen: „Wir werden dann sofort die Sperrung der Daten im Rahmen unserer Möglichkeiten veranlassen. Des Weiteren würde uns zwecks Aufklärung der Angelegenheit interessieren, von welchem Kundenbetreuer Ihre Quelle kontaktiert wurde, da wir wie bereits erwähnt, den geschilderten Sachverhalt überhaupt nicht nachvollziehen können.“ Als Uwe S. dieses Angebot hört, kann sich ein kurzes Lachen nicht verkneifen. Doch schnell wird er wieder ernst: „Was soll das? Dann muss ich die vergangenen 12 Jahre bekloppt gewesen sein. Wir haben ja geschrieben, gemailt und angerufen. Mehrfach!“, betont er. Für S. ist klar: „Wenn das nicht aufhört, dann werde ich Anzeige bei der Polizei erstatten. Genug ist genug.“

Polizei Nienburg: „Mehrere Fälle bekannt“ „Bei der PI Nienburg/Schaumburg wurden in den vergangenen Jahren mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts des versuchten sowie vollendeten Betrugs gegen eine Blindenwerkstatt (BWS) aus Rehburg-Loccum erstattet“, bestätigt Nienburgs Polizei-Pressesprecherin Andrea Kempin eine Anfrage der Redaktion. „In den meisten Fällen erstatteten Personen Anzeige, nachdem sie unbestellte Waren oder Rechnungen für Bestellungen erhielten, die sie nicht in Auftrag gegeben hatten.“ Die Staatsanwaltschaft Verden bearbeite die Fälle weiter. Was können Verbraucher tun, wenn sie immer wieder von solchen Anrufen heimgesucht werden? Kempin rät Betroffenen, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden. Sie sei in solchen Fällen zuständig und halte ausführliche Informationen zu derartigen Anrufen sowie zu hilfreichen Verhaltenshinweisen bereit.

„Wenn Sie zu Werbezwecken angerufen werden, ohne vorher eingewilligt zu haben, ist das rechtswidrig. Die Bundesnetzagentur verfolgt unerlaubte Werbeanrufe und geht gegen die Verursacher vor. Im Falle eines Tatnachweises können Bußgelder von bis zu 300 000 Euro festgesetzt werden“, heißt es dort. Die Betroffenen können diese Anrufe also bei der Bundesnetzagentur melden.

Kempin weiter: „Wenn Betroffene infolge derartiger Anrufe sogar Zahlungsaufforderungen oder Waren mit Zahlungsaufforderungen erhalten, obwohl keine Verträge abgeschlossen wurden, sollten diese kein Geld überweisen und Anzeige bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle erstatten.“ Die Polizei prüfe in diesen Fällen, ob strafbare Handlungen vorliegen und leite im Verdachtsfall ein Strafverfahren ein. (kat) Weitere Infos zum Thema

Bundesnetzagentur: https://tinyurl.com/3hy8ttjr

Verbraucherzentrale: https://tinyurl.com/bdze72wm