La Krus Distillery erweitert Sortiment um echten Loccumer Korn

Von: Beate Ney-Janßen

Vier Männer, ein Plan: Hilmar Hüsing, Dennis Lampe, Dustin Hertlein und Jan Kruse wollen aus dem Roggen, den sie angebaut haben, echten Loccumer Korn brennen. © Beate Ney-Janßen

Bald gibt es echten Loccumer Korn aus lokal angebautem Bio-Getreide.

Loccum – Vier Männer haben einen Plan: Auf „Loccums schönstem Fleck“ – mit Blick auf Klosters Dachreiter – lassen sie Bio-Roggen reifen, um daraus Korn zu brennen – bei La Krus, der kleinen Destillerie von Dennis Lampe und Jan Kruse, die sich rasant vom Geheimtipp zum viel gefragten Highlight nicht nur im Dorf entwickelt hat.

Korn und Bier, die kommen in Loccums Schützenhaus immer noch auf den Tisch. „Regionaler geht’s nicht“, sinnierte Dustin Hertlein bei eben diesen Getränken, hängte sich ans Telefon und machte Lampe und Kruse den nächtlichen Vorschlag: „Lasst uns Korn brennen!“

Offen für neue Ideen und für Überraschungen gut

Whiskey, Gin, Obstbrände. Die ganzen edlen Sachen haben sie bei La Krus schon aus dem Hahn fließen lassen, seit sie im vergangenen Jahr ihre kleine Destillerie eröffneten, die während einer Tour durch Schottland als Schnapsidee geboren wurde. Seitdem sind die beiden Männer, die sich ihren Traum auf heimischem Hof und neben ihren eigentlichen Berufen erfüllt haben, aber immer wieder für neue Ideen offen und für Überraschungen gut.

Weshalb also nicht mal Korn brennen? Schon waren sie Feuer und Flamme für Hertleins Plan und hatten kurz darauf ihren Freund Hilmar Hüsing überzeugt, das Getreide dazu anzubauen. Hüsing ist im Nebenerwerb Landwirt in Loccum, baut alles in Bio-Qualität an und beackert außerdem den „schönsten Fleck Loccums“: auf dem höchsten Punkt einer Kuppe, mit Blick übers Dorf und Aussicht auf den Kirchturm.

Brot-Pläne für das restliche Getreide

Auf einem Hektar wogt nun das Getreide. Roggen – weil der nach ihrer Ansicht leckerer als Weizen ist. Zumindest in flüssiger Form. Spielt das Wetter mit, hoffen sie auf vier Tonnen Ausbeute. Das ist zwar eindeutig mehr, als sie in der Distillery verarbeiten können, aber auch für das restliche Getreide haben sie bereits einen Plan.

Klappt alles, wie sie es sich vorstellen, dann drehen sich die Flügel von Steinhudes Windmühle Paula für ihren Roggen und machen aus den Körnern feinstes Mehl, das dann ebenso regional wie die flüssige Variante ist – und ebenso traditionell hergestellt. Über die Vermarktung von Mehl oder sogar Brot denken die vier Männer aktuell noch nach.

