Dürre beeinflusst auch die Wasserqualität

Nienburg - Hitze und Trockenheit gefährden nicht nur die Ernten und lassen Futter für die Tiere knapp werden: Der Ausnahmesommer hat auch Auswirkungen auf die Wassermengen und deren Qualität in den Bächen und Flüssen. Der Regen der vergangenen Tage kann keine langfristigen Folgen des trockenen Sommers verhindern. August Lustfeld, Geschäftsführer des Kreisverbands für Wasserwirtschaft, der für die Unterhaltung vieler Gewässer im Kreisgebiet und die Wasserstands-Regulierung im Steinhuder Meer verantwortlich ist, beschreibt die Situation als angespannt.

Der Wasserstand im Steinhuder Meer liegt derzeit 35 Zentimeter unter dem Normallevel, berichtet Unternehmenskoordinator Jens Heckmann in einer Pressemitteilung. Aus dem Steinhuder Meer werde normalerweise Wasser in den Meerbach abgegeben, der in Nienburg in die Weser mündet. Gegenwärtig seien die Abflussraten allerdings extrem niedrig und die Wassertemperatur im Meerbach sehr hoch. Zudem trockneten weitere Zuflüsse des Meerbaches zunehmend aus. Insgesamt eine sehr kritische Situation für die Wasserqualität.

Mit der Qualität in Bächen und Flüssen beschäftigt sich auch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Ziel ist eine Verminderung der Nährstoffeinträge in Binnengewässer, um die angestrebten Umweltziele für die Nordsee zu erreichen, so Henrich Meyer zu Vilsendorf, Chef der Landwirtschaftskammer in Nienburg. Die Auswirkungen dieses Extremjahres seien jedoch noch nicht abzusehen.

Düngeplan über den Haufen geworfen

Wie mehrfach berichtet, fallen die Erntemengen dürrebedingt in diesem Jahr außerordentlich schlecht aus. Damit seien auch die Dünge-Planungen der Landwirte über den Haufen geworfen worden, so Meyer zu Vilsendorf. Ziel der Landwirte sei eine am Bedarf der Pflanzen orientierte Düngung. Die Kammer berate die Landwirte zu der jeweils angebauten Frucht und zum jeweiligen Boden passenden Düngung. Aber: „Die richtige Düngung hängt natürlich auch von der Witterung ab, und solange wir keinen aufs halbe Jahr verlässlichen Wetterbericht haben, müssen wir uns auf Erfahrungswerte verlassen“, sagt Kreislandwirt Tobias Göckeritz. Herrscht wie im vergangenen Jahr Dauerregen, wird ein Teil des Düngers in tiefe Bodenschichten verlagert, wo ihn die Pflanzen nicht mehr erreichen können. Ist es dagegen viel zu trocken, bleibt der Dünger ungenutzt zurück.

Ein entscheidender Bestandteil des Düngers ist Stickstoff. Der wandelt sich zu Nitrat und kann so von der Pflanze aufgenommen werden. Nitrat, betont Henrich Meyer zu Vilsendorf, sei kein Gift, sondern als Stickstoffverbindung ein entscheidender Baustein des Lebens. Ohne Stickstoff könne eine Pflanze nicht wachsen. Da zu viel Nitrat aber für Menschen schädlich sein könne, gilt für Trinkwasser der Grenzwert von 50 Milligramm je Liter. Für die Fließgewässer gibt es einen Zielwert von nur 11,5 Milligramm pro Liter. Hintergrund dieses Werts ist aber kein lebensmittelrechtlicher Aspekt: Vielmehr, erklärt Tobias Göckeritz, gehe es darum, eine Überdüngung der Nordsee zu vermeiden.

Göckeritz: „Bei der bedarfsgerechten Düngung wird berechnet, wie viel Dünger für welche Frucht auf welche Fläche aufgebracht werden muss, damit die Pflanzen optimal versorgt werden. Da der Boden aber ja nicht komplett durchwurzelt ist, gelangt immer auch Nitrat in den Boden unterhalb der Wurzeln. Selbst dann, wenn ich weniger düngen würde, als ich sollte. Das lässt sich nicht vermeiden.“ Diese Erfahrung bestätigt Meyer zu Vilsendorf: „Wir haben Versuche mit Null-Düngung gefahren. Selbst dann sind Nitrateinträge im Grundwasser messbar, denn auch im Boden findet sich natürlicherweise Nitrat. Das ist ja an sich auch nicht problematisch.“

Saisonale Unterschiede im Nitratvorkommen

Denn, so August Lustfeld, Geschäftsführer des Kreisverbands für Wasserwirtschaft: „Bei einem gesunden Boden wird ein großer Teil des Nitrats von Bakterien genutzt. Die wollen an den Sauerstoff in der Stickstoffverbindung ran.“ Der Stickstoff steige dann wieder in die Atmosphäre. „Und unsere Atmosphäre besteht zu 78 Prozent aus Stickstoff.“

Liege der Dünger aber ungenutzt auf dem Acker und werde dann, wenn alles vertrocknet ist, ausgewaschen, gelange mehr als gewollt in die Gräben und von dort in die Bäche und Flüsse, so Lustfeld. Im Prinzip passiere das jedes Jahr: Seit 30 Jahren misst der NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) jeden Monat den Nitratwert der Fließgewässer. In den Wintermonaten stiegen die Werte über den Zielwert, weil es kein Pflanzenwachstum gibt. Im Frühjahr und Sommer sehe das anders aus: Wo ein Flüsschen unbeschattet durchs freie Feld fließt, wucherten Wasserpflanzen das Gewässer zu. Der Nitratwert sinkt. Der Kreisverband lässt das Gewässer räumen; die Pflanzen samt darin gebundenem Stickstoff landen auf dem Mähstreifen und düngen ihrerseits allerlei Wildkräuter und Gräser wie Seggen und Brennnesseln.

Weil die bedarfsgerechte Düngung in diesem Jahr witterungsbedingt aber nicht funktioniert habe, dürfte der Nitrateintrag in die Flüsse höher liegen als in normalen Jahren, vermutet Meyer zu Vilsendorf.

Wie sich die Trockenheit auf den Stickstoffgehalt in den Äckern auswirkt, müsse man beobachten, sagt Henrich Meyer zu Vilsendorf: „Es kommt auch darauf an, wann es regnet, wie stark es regnet und wie lange es regnet.“ Es gebe Böden, bei denen es gut einen Monat lang regnen müsse, um die Erde komplett zu durchfeuchten. Dann erst lasse sich berechnen, wie die Düngung für die nächste Saison ausfallen müsse – „normales“ Wetter vorausgesetzt.