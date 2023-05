Drei Wehren feiern Einweihung: neues Feuerwehrhaus für Lemke, Marklohe und Oyle

Die Ortsfeuerwehren Marklohe, Oyle und Lemke haben ihre Fahrzeuge bereits im neuen Haus geparkt © Uwe Schiebe / Feuerwehr

Vor sechs Jahren hat ein Gutachter festgestellt, dass die Feuerwehrhäuser der Ortswehren Lemke, Marklohe und Oyle nicht mehr der Norm entsprechen. Nun ist offiziell wahr geworden, was damals empfohlen wurde: ein Neubau an einem gemeinsamen Standort bei gleichzeitiger Beibehaltung der Eigenständigkeit aller drei Wehren.

Lemke – Samtgemeindebürgermeister Wilfried Imgarten konnte zur Einweihung berichten, dass die geplanten Baukosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro eingehalten werden konnten, schreibt Uwe Schiebe, Feuerwehr-Kreispressewart Nienburg-Nord, in einer Pressemitteilung. Zur Einweihung übergab Imgarten den drei Ortsbrandmeistern Karsten Meyer (Lemke), Björn Dieckhoff (Marklohe) und Cord Straßburg (Oyle) gebackene „Generalschlüssel“.

Das neue Feuerwehrhaus sei eine Investition, die sich lohnen werde, wird Wilfried Imgarten zitiert. Er dankte allen am Bau beteiligten Firmen. Außerdem erinnerte er, dass es einen Zuschuss in Höhe von 500 000 Euro für das 2019 beschlossene Bauprojekt gab – für den „großzügigen Mehrzweckraum“. Dieser, berichtete Imgarten, stehe den Vereinen und Gremien der Orte zur Verfügung und werde schon intensiv genutzt. So habe er schon für Ratssitzungen, Versammlungen und Blutspendetermine gedient.

Ebenfalls im neuen Feuerwehrhaus untergebracht sei die Kleiderkammer für die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Weser-Aue.

4f46e606-e947-4d7a-86bf-ac6dc41cadcc.jpg © Uwe Schiebe / Feuerwehr

Gemeindebrandmeister Jörg Kleine begrüßte neben Kreisbrandmeister Bernd Fischer auch die Ehrengemeindebrandmeister Gerd Wacker, Heinrich Müller und Wilfried Schlemermeyer zur Feierstunde. Er zeigte sich erfreut, dass neben den Feuerwehrleuten auch zahlreiche Bürgerinnen, Bürger und Kinder gekommen waren, berichtet Uwe Schiebe.

Jörg Kleine äußerte sich zufrieden, dass die drei Ortswehren nun über ein modernes, funktionales Gebäude mit sechs Stellplätzen und einem Lagerplatz für große und moderne Einsatzfahrzeuge, Schulungsräume sowie getrennte Dusch- und Umkleideräume für Damen und Herren verfügen.

Ortsbrandmeister erhalten Reinigungssets

Der Gemeindebrandmeister dankte weiterhin den drei beteiligten Ortsfeuerwehren für die gute Zusammenarbeit und gemeinsame Planung sowie dem Architekturbüro Hindahl-Reede und Strutz für die konstruktive Zusammenarbeit. Nicht zuletzt hatte er auch für Lena Tönjes einen Blumenstrauß dabei, denn die Sachbearbeiterin hatte „wie immer mit viel Herzblut stets alle Fäden in der Hand“, heißt es in der Pressemitteilung.

Keine Blumen, sondern Reinigungssets erhielten die drei Ortsbrandmeister, damit sie das neue Haus sauber halten. Vom Architektenbüro gab es noch eine Aufmerksamkeit für die Jugendfeuerwehr.

Nach der Besichtigung aller Räume des neuen Hauses wurde die Einweihung zu musikalischen Klängen vom Feuerwehrmusikzug Nendorf-Uchte mit einem Imbiss und Kaltgetränken gefeiert.