Zirkusartistin Sarah Schwarz bereitet Varieté-Show im Mühlengasthof vor

Drahtseilakt für Landesbergen

+ © ade Die Kulissen bereitet Sarah Schwarz bereits vor, Pudel-Dame Elli freut sich auf ihre Auftritte, und Schwein Max lugt ebenfalls hinter dem Scheunentor hervor. © ade

Landesbergen – Zum ersten Mal soll es Varieté in Landesbergen geben, genauer gesagt am Donnerstag, 16. Mai, um 15 und 20 Uhr. Künstlerische Leiterin ist Sarah Schwarz, die als Artistin schon in vielen Häusern und fliegenden Bauten Erfolge feierte – vom amerikanischen Big Apple Circus über das Berliner GOP bis hin zum Moulin Rouge in Paris.