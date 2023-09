Dr. Christiane de Vos wechselt als Superintendentin nach Nienburg

+ © Kirche Dr. Christiane de Vos wird am Samstag als Superintendentin des Kirchenkreises Nienburg eingeführt. © Kirche

Schrumpfende Konfessionsgemeinschaften, Kirchenfusionen, die Suche nach dem richtigen Weg für die Zukunft – die Herausforderungen an die Kirche sind aktuell groß. Der Kirchenkreis Nienburg darf sich jedoch gut vorbereitet wissen, denn die neue Superintendentin Dr. Christiane de Vos ist erfahren im Umgang mit dem, was möglicherweise auf ihre Glaubensgemeinschaft zukommt.

Landkreis – Der Grund dafür ist laut einer Pressemitteilung des Kirchenkreises die erste Pfarrstelle von de Vos. 1997 war sie (geboren 1963 in Reinbek bei Hamburg) von der damaligen Nordelbischen Kirche in der „Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden“ eingesetzt worden. „Die Niederlande sind uns im Prozess der Säkularisierung Jahrzehnte voraus“, wird de Vos in der Mitteilung zitiert. So habe sie bereits vor rund 25 Jahren eine Kirchenfusion mitgestaltet und den kirchlichen Strukturwandel der sich verkleinernden Konfessionsgemeinschaft erlebt.

Dass der Abschied von lieb gewonnenen Kirchenstrukturen und -gebäuden schmerzhaft sein kann, gehöre daher zu ihrem Erfahrungsschatz. Aber ebenso, „dass die Kirche nicht untergeht und auch klein sehr selbstbewusst sein kann“, ist sich de Vos sicher.

Zuletzt war sie sechs Jahre lang als Referentin für das Hochschulwesen im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) tätig, habe dabei an der Reform des Theologiestudiums mitgewirkt. „Was für PastorInnen brauchen wir für die Kirche heute und in Zukunft?“, sei die Leitfrage des Reformprozesses gewesen.

Als Gemeinschaft der Glaubenden an den Grund für die Kirche erinnern

„Bei meinem Austausch mit politischen Repräsentanten während meiner EKD-Zeit habe ich immer wieder gehört, dass die Gesellschaft deutliche Erwartungen an uns hat“, blickt sie zurück. „Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken und klein zu machen.“ Wichtig sei allerdings, „dass wir uns als Gemeinschaft der Glaubenden an den Grund erinnern, warum wir Kirche sind, nämlich das Evangelium von Jesus Christus“, betont sie. Gemeinsame Spiritualität, gemeinsames Tun, gemeinsames Feiern seien für de Vos Grundpfeiler des kirchlichen Zusammenhalts.

Regionalbischöfin Dr. Petra Bahr, die Christiane de Vos am Sonntag um 15 Uhr in der Nienburger St.-Martinskirche in ihr Amt einführen wird, sieht der Zukunft sehr positiv entgegen: „Ich freue mich, mit Dr. Christiane de Vos eine theologisch versierte Kommunikatorin gewonnen zu haben, der Netzwerkarbeit besonders wichtig ist.“

Auf den Kirchenkreis Nienburg freue Christiane de Vos sich, denn „dort gibt es einen beeindruckenden Zukunftsprozess mit einem Konzept, das Schwerpunkte setzt und mit großer Offenheit neue Wege ausprobiert“. Sie hofft, in diesen Veränderungsprozess weitere Erfahrungsschätze ihres Berufsweges einbringen zu können. Ihre Leidenschaft des „Netzwerkens“ beispielsweise, das ein wichtiger Teil ihrer Projektpfarrstelle „Nachwuchsförderung“ zwischen 2011 und 2017 in der Nordkirche gewesen sei.

Kontakt zwischen Kirche und Gesellschaft auf „Begegnungsflächen“

Oder die Arbeit mit dem „Runden Tisch“ während ihrer Zeit von 2007 bis 2011 als Referentin der Hauptpastorin und Pröpstin Kirsten Fehrs in St. Jacobi Hamburg. Wichtig seien ihr auch die Arbeit in interprofessionellen Teams und der Kontakt zwischen Kirche und Gesellschaft auf vielfältigen „Begegnungsflächen“ wie Kitas, Schulen oder interreligiösen Zusammenkünften.

Christiane de Vos, die bisher mit ihrem Ehemann in Hannover gewohnt hat, werde sich an ihrem neuen Dienstort zwangsläufig auch mit dem Thema nachhaltige Mobilität beschäftigen. „Seit rund 15 Jahren habe ich kein Auto mehr und mir jetzt erst mal ein E-Bike gekauft“, verrät sie. „Ich bin gespannt, wie autofreie Mobilität auch in einer ländlichen Region gelingen kann.“

Die neue Superintendentin hat ihren Einführungs-Gottesdienst, in dem sie die Predigt halten wird, unter das Motto des Psalm 103,2 „Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten“ gestellt.