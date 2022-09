Landkreis Nienburg: Es fehlen Dorfhelferinnen

Von: Katrin Köster

Mittendrin: Marion Rist ist Dorfhelferin und backt Pfannkuchen in ihrer Einsatzfamilie. © dorfhelferinnenwerk

Landkreis – Sie sind oft die rettenden Engel, wenn der Alltag einer Familie wegen Unfall oder Krankheit aus den Fugen geraten ist: die Dorfhelfer und Dorfhelferinnen. Doch es gibt derzeit nicht genug von ihnen. Daher sucht das evangelische Dorfhelferinnenwerk dringend nach Verstärkung. Der nächste Weiterbildungskurs startet am 12. September in Loccum – und hat noch freie Plätze.

Die Ausbildung hat Marion Rist schon länger hinter sich. Sie ist Dorfhelferin im Schaumburger Land. Gerade gießt sie mit Schwung Pfannkuchenteig in eine Pfanne. Sie bereitet das Mittagessen in ihrer Einsatzfamilie zu. Marion Rist liebt die Familienarbeit, die sie als Dorfhelferin professionell erbringt. „Wenn wir Familien in Not auch zukünftig flächendeckend in Niedersachsen angemessen unterstützen wollen, brauchen wir mehr Dorfhelferinnen, die diese vielseitige und erfüllende Aufgabe übernehmen mögen“, findet sie.

Vor allem Frauen dabei, aber auch für Männer offen

Im Übrigen steht der Beruf sehr wohl auch Männern offen, betont die Loccumer Seminarleiterin Gitta Matthes. „Wir haben derzeit keine Männer in der Ausbildung, aber von unserer Seite aus könnten sehr gerne auch Männer teilnehmen!“, stellt Matthes klar.

Die Helfer werden dringend gebraucht: Sie halten den Alltag von Familien am Laufen, wenn zum Beispiel Mutter und/oder Vater wegen Krankheit oder einer Verletzung ausfallen. Damit der Zugang zur Weiterbildung auch für Beschäftigte „verwandter Branchen“ zu einer interessanten Option wird, hat das evangelische Dorfhelferinnenwerk die Voraussetzungen angepasst: Bisher war Gitta Matthes zufolge eine hauswirtschaftliche Ausbildung nötig, um die Weiterbildung zu absolvieren. In diesem Jahr steht der Weg erstmals auch Männern und Frauen offen, die bisher im Gastgewerbe tätig waren. „Also Hotel- oder Restaurantfachleute, Köche, oder auch Beschäftigte in der Systemgastronomie werden angesprochen“, nennt Matthes einige Beispiele.

Neue Voraussetzungen: Auch Bewerber aus dem Gastgewerbe eingeladen

„Der Grundgedanke ist, dass die Leute, die die Weiterbildung machen, die fachlichen Grundlagen mitbringen, um zum Beispiel auf verschiedene Kostformen eingehen zu können. Etwa für Chemopatienten oder Allergiker“, erläutert Matthes. Diese Fertigkeiten unterscheiden die Dorfhelferinnen eben auch von unqualifizierten Haushaltshilfen, das ist Gitta Matthes wichtig. „Sie können sich schnell auf andere Kostformen einstellen, kommen in jeder Küche zurecht und sind auch in der Lage, auf landwirtschaftlichen Betrieben Mittag für zehn Personen zu kochen und das Essen dann aufs Feld zu bringen. Das ist der Unterschied zur selbstbeschafften Kraft.“

Wer die 14 Monate lange Weiterbildung erfolgreich abschließt, arbeitet Matthes zufolge in unbefristeter Festanstellung an einer der 24 Dorfhelferinnen-Stationen in Niedersachsen. Die Mitarbeiter bekommen TVL 6 und sind im öffentlichen Dienst tätig. „Wir finden, dass ihre Arbeit das auch wert ist“, betont Matthes.

Weiterbildung startet am 12. September 2022

Zukünftige Dorfhelfer und Dorfhelferinnen erleben unmittelbar die positiven Auswirkungen ihrer Arbeit. Das ist für Gisela Matthes ein entscheidender Vorteil dieses Berufs: „Ich würde den Job als nah am Menschen und mitten im Leben beschreiben.“ Wichtig sei es bei diesem Beruf, flexibel zu sein, und sich auf die Bedingungen in den Einsatzfamilien einzulassen. „Sie haben es ja immer mit anderen Familien und anderen Bedürfnissen zu tun“, so Matthes. Zugleich müssten die Dorfhelferinnen in der Lage sein, ihren Arbeitstag selbstständig zu gestalten und eigene Entscheidungen zu treffen.

Im diesjährigen Weiterbildungskurs, der am 12. September beginnt und 14 Monate dauert, sind noch Plätze frei, die zeitnah besetzt werden sollen. Die Weiterbildung kann im Übrigen auch berufsbegleitend absolviert werden. Es besteht aber auch schon während der Kurslaufzeit die Möglichkeit einer Anstellung als „Dorfhelfer*in in Weiterbildung“ beim Dorfhelferinnenwerk.

Details und Kontakt www.dhw-nds.de Bei Rückfragen steht das Ev. Dorfhelferinnenseminar in Loccum per Telefon unter 05766/7274

oder E-Mail seminar@dorfhelferin-nds.de zur Verfügung.