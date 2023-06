Digitallotsen sind in Nienburg stark nachgefragt

Teilen

Die ehrenamtlichen Digitallotsinnen und -lotsen Manfred Tomaczewski (v.l.), Werner Lücke, Beate Pitters, Susanne Masbruch, Lars Dreyer (KMZ), Henning Borchert, Heino Husmann, Claudia Eckhardt (Projektleitung), Matthias Fichte und Thomas Handke haben Spaß am Erklären. © Landkreis Nienburg

Die derzeit 15 Digitallotsinnen und -lotsen im Landkreis Nienburg können sich nicht über fehlendes Interesse an ihren Kenntnissen beklagen. Wie die Kreisverwaltung erklärt, konnten sie seit Jahresbeginn bereits 110 Personen kostenfrei ihre Unterstützung zukommen lassen.

Nienburg – Insbesondere Personen im Alter von 60 Jahren aufwärts hätten eine Beratung laut Pressemitteilung in Anspruch genommen. Dabei seien hauptsächlich Fragestellungen zur Handynutzung, speziell im Bereich der Apps, Thema gewesen. Weitere Bereiche, in denen die Aktiven ihre Hilfe anböten, seien Bezahlvorgänge, Internetrecherche, digitale Reiseplanung, Behörden-Kommunikation, soziale Netzwerke und digitale Unterhaltungsmöglichkeiten.

Die Digitallotsen bieten ihre Beratungen in Vereinsräumen, bei Kommunen oder in verschiedenen Einrichtungen an. Es habe aber auch schon Treffen bei anfragenden Personen zu Hause gegeben. In den meisten Fällen seien die Anfragen über die zentrale Telefonnummer (05021/8029725 – besetzt jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr) oder durch Ansprache im privaten Umfeld getätigt worden.

Digitallotsen können auch Jüngeren noch etwas beibringen

Auch wenn die Digitallotsen oft mit älteren Menschen in Verbindung gebracht werden, sei es ein Trugschluss zu denken, sie könnten jüngeren nicht helfen, betont Matthias Fichte, Digitallotse in der Samtgemeinde Steimbke. Er sehe bei jungen Leuten einen intuitiven Zugang zum Digitalen, beobachte aber auch eine fehlende Struktur, wodurch sie Zeit-Ersparnisse erreichen könnten.

Henning Borchert sei gelernter ITler und darin geübt zu vermitteln, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises. Über das Familienservicebüro bekomme er einmal wöchentlich für zwei Stunden einen Raum im Rathaus Hoya mit Platz für fünf Personen zur Verfügung gestellt. Für seine Dienstleistung als ehrenamtlich Engagierter wolle er künftig auch Multiplikatoren in Schulen akquirieren sowie in Zeitungen und auf Instagram für das Angebot werben.

Regelmäßige Angebote in den einzelnen Kommunen

Heino Husmann ist seit 40 Jahren ehrenamtlich aktiv. Zusammen mit der Digitallotsin Susanne Politt aus Nienburg oder mit Susanne Masbruch aus Weser-Aue biete er neben Einzelberatungen in den Räumen der Samtgemeinde vorzugsweise Gruppenberatungen in Einrichtungen an. Einmal monatlich steuern Zweierteams derzeit das DRK-Altenheim an, wo sie eine Gruppe von sieben Personen treffen und mit ihnen über die digitale Welt sprechen. Ins Vogelers Haus in Holtorf würden aktuell zehn Personen kommen, um gemeinsam Neues zu lernen.

Das Beratungsangebot im Dorfgemeinschaftshaus Sebbenhausen mit den Digitallotssinnen Cornelia Zickfeld und Susanne Masbruch aus Weser-Aue werde ebenfalls gut angenommen. „Der Kontakt zu den 10 bis 15 Interessierten dort macht riesig Spaß“, sagt Susanne Masbruch. Zu 80 Prozent gehe es bei den Beratungstreffen um Fachfragen, die restliche Zeit diene dem privaten Austausch. „Und immer wieder zeigt sich: Das Handy ist für viele eine Lebensader.“

Anfragen an die Lotsen

Anfragen können per E-Mail an digitalbegleitung-KOMMUNE@nienburg-digital.de gestellt werden, wobei das Wort „KOMMUNE“ durch weser-aue, steyerberg, nienburg, uchte, hoya, mittelweser, steimbke, heemsen oder rehburg-loccum ersetzt werden muss.