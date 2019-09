Nienburg: Diebstahl von zwei E-Bikes 

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Fahrraddiebstahl

Nienburg Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, auf Samstag, 13:00 Uhr, zwei hochwertige Fahrräder mit Elektromotor in Nienburg, Am Bürgerpark.