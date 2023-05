Podium diskutiert Lehren aus dem NSU-Komplex

Lehren aus dem NSU-Komplex: Polizeiakademie-Direktor Carsten Rose (3.v.l.) und Polizeikommissarin Christin Link (3.v.r.) sicher. Sie freuen sich über das hochkarätig besetzte und von Dr. Richard Lemke (M.) moderierte Podium mit (v.l.) Ralf Leopold, Dr. Vanessa Salzmann, Stefan Aust und Birgit Mair. © Polizei

Eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion der Polizeiakademie Niedersachsen diskutiert über die Fehler und Lehren aus dem Umgang mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU).

Nienburg – Welche Lehren kann die Polizei aus dem NSU-Komplex ziehen? Diese Frage ist kürzlich auf einer Podiumsdiskussion der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg diskutiert und in das ganze Bundesgebiet gestreamt worden.

Auf dem Podium saßen laut Mitteilung der Polizei der ehemalige Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust, Extremismusforscherin Dr. Vanessa Salzmann von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Nordrhein-Westfalen, die Leiterin der Wanderausstellung „Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen“, Birgit Mair, und der Landespolizeidirektor der Polizei Niedersachsen, Ralf Leopold. Einigkeit habe darin bestanden, dass aus dem NSU-Komplex langfristige gesellschaftliche Lernprozesse entstehen müssen. Der Umgang staatlicher Einrichtungen wie der Polizei, der Medien und der Gesellschaft insgesamt mit den Verbrechen des NSU und seinen Opfern, bedürfe zudem weiterhin kritischer Aufklärungsarbeit, um damit entsprechende Veränderungen zu bewirken.

Rechte Gewalt werde weiterhin unterschätzt

Vanessa Salzmann habe berichtet, dass rechte Gewalt weiterhin unterschätzt werde. Die damaligen Analyseraster hätten dazu beigetragen, die Taten im Verborgenen zu belassen. Sie wies darauf hin, dass für breite Teile der Gesellschaft eine Empathielosigkeit gegenüber den Opfern des NSU geherrscht habe.

Stefan Aust gebe der Fall noch immer zu denken. Er sei nach wie vor der Meinung, dass der Fall bis heute nicht wirklich aufgeklärt sei.

Birgit Mair richtete den Blick auf die extreme Rechte und mahnte an, dass die Ermittler dringend am Ball bleiben müssten, denn die extreme Rechte würde sich alle fünf bis zehn Jahre wandeln. Ziel des rechtsextremen Terrors sei es, Botschaften in die betroffenen Gemeinschaften zu senden und auf diese Weise Angst hervorzurufen.

Nie wieder dürfen Vorurteile und Stereotypisierungstendenzen unvoreingenommene und professionelle Ermittlungen behindern und verhindern.

Dass die Arbeit der Ermittlungsbehörden sich bereits verändert habe und eine kritische Reflexion wahrscheinlicher geworden ist, führte Landespolizeidirektor Ralf Leopold aus. Zu verdanken sei das einem Qualitätsmonitoring, dem verbesserten Austausch mit anderen Behörden und einer diverseren Zusammensetzung bei Ermittlungsführungen.

Vollkommen hinter dieser Entwicklung stehe Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens. In ihrem digitalen Grußwort erklärte sie laut Mitteilung: „Die Versäumnisse im Kontext der NSU-Verbrechen und der Ermittlungen der Sicherheitsbehörden sind uns ein mahnendes Beispiel. Wir nehmen das sehr ernst! Nie wieder dürfen Vorurteile und Stereotypisierungstendenzen unvoreingenommene und professionelle Ermittlungen behindern und verhindern. Für die Niedersächsische Polizei steht fest: Sie ist die erste Verteidigerin der Demokratie, der freien Gesellschaft und unserer gemeinsamen Werte. Die Stärkung von demokratischen Strukturen und die Abwehr von extremistischen, demokratiefeindlichen und menschenverachtenden Bestrebungen ist zentral für alle Angehörigen der Polizei zwischen Bad Bentheim und Cuxhaven.“

Direktor mahnt, aus Fehlern zu lernen

Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, mahnte mit Blick auf die Ermittlungsversäumnisse sowie fälschlichen Beschuldigungen der Hinterbliebenen an: „Zwar können wir die Trauer den Angehörigen nicht nehmen, jedoch können wir uns als Polizei Niedersachsen mit den Fehlern offen auseinandersetzen, um uns weiterzuentwickeln und so eine erfolgreiche Fehlerkultur in unserer Organisation zu leben.“

Thema sei das bereits in der Aus-, aber auch der Fortbildung. Dort habe die Reflexion der eigenen Arbeit einen hohen Stellenwert, sei aber kein Selbstläufer. „Sie muss durch jede Person gelernt und auch im Dienst gelebt werden“, so Rose. Spezielle Seminare wie beispielsweise zum Entstehen von Vorurteilen seien Teil der Ausbildung.

Moderiert wurde die Podiumsdiskussion, die von Zuschauerinnen und Zuschauern aus diversen Landtagen, Innenministerien, Landeskriminalämtern, dem Bundeskriminalamt sowie der Hochschulen der Polizeien verfolgt wurde, von Dr. Richard Lemke, Dozent im Bereich Sozialwissenschaften/Führung an der Polizeiakademie Niedersachsen.