Detlev Kohlmeier gewinnt Landratswahl und hat bereits zwei Ziele im Visier

Detlev Kohlmeier ist mit 81,36 Prozent in seinem Amt als Landrat bestätigt worden und geht damit in seine zweite Amtszeit. Bei der Wahl ohne Gegenkandidaten gab es keine heftige Überraschung. Damit bleibt der 58-Jährige den Kreis-Nienburgern als Verwaltungschef erhalten.

Nienburg - Insgesamt 42. 922 Kreuze haben die Kreisbewohner für Kohlmeier gesetzt. „Das ist ein tolles Ergebnis!“, schwärmte er Montag auf Nachfrage. Dass mehr als vier von fünf Leuten sagen: Der hat das ordentlich gemacht – das hätte er angesichts von Bußgeldern und Baugenehmigungen nicht gedacht. Es sei selbstverständlich, dass nicht 100 Prozent der Bürger „mit im Boot“ sind. „Das ist doch ganz normal. Es gibt immer ein paar Menschen, die andere Dinge wichtig finden als die, die ich vielleicht ausdrücke.“

Grundlegende Veränderungen sind Kohlmeier zufolge nicht zu erwarten. „Wir sind ja nicht im Landtag oder im Bundestag, wo alles endet, wenn eine Wahlperiode zu Ende geht. Wir sind in der kommunalen Selbstverwaltung, hier gilt der Grundsatz der Kontinuität!“ Dass seine Amtszeit am 31. Oktober endet und tags darauf weitergeht, sei „eine reine Formalie“. In der Praxis würden die Bürger davon nichts mitbekommen.

Dennoch will Kohlmeier nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern die Themen angehen, die ihm unter den Fingernägeln brennen. Ganz oben auf der Agenda stehe dabei der Breitbandausbau. Dort gelte es, die Augen offen zu halten und zur Not „mit den Fördermittelgebern zu streiten, über die eine oder andere Anforderung“. Rund um das Thema müsse man die kommenden Förderaufrufe im Blick haben, wobei es auch um Mobilfunk und Gewerbe gehe. Im Kreistag Ende Juni werde außerdem der Neubau der neuen Feuerwehrtechnischen Zentrale in Lemke stehen, „wie wir das angehen und auf welche Weise wir das machen wollen“, sagte Kohlmeier.

In Sachen Klimaschutz, der bei vielen Wählern in den Mittelpunkt gerückt ist, sei der Landkreis allerdings schon gut aufgestellt. Mit der Aufnahme von mehreren Gebieten ins Schutzgebietsnetz Natura 2 000 Ende vergangenen Jahres sei die Kreisverwaltung im Einklang mit geltenden EU-Richtlinien.

Die operative Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes, das in die Prä-Kohlmeier-Zeit zurückreicht, ist darüber hinaus vor Jahren der Klimaschutzagentur anvertraut worden. Ihr Erster Vorsitzender: Detlev Kohlmeier. Zu den Aufgaben der Agentur gehören „vor allem Beratungs- und Informationsangebote für Verbraucher und Unternehmen“. Außerdem dient ein geschaffenes Netzwerk dazu, kommunale Liegenschaften dazu zu ertüchtigen, energetisch effektiver zu arbeiten.

Weitere Veränderungen will Kohlmeier im Bereich des ÖPNV angehen, damit die Angebote stärker genutzt werden. Auch so könne man zum Klimaschutz beitragen.