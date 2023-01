„Der Krieg rückt näher“ ‒ Nienburger Bundeswehrverbände ziehen Bilanz

+ © Gregor Hühne Rückblick ´22, Ausblick ´23: Aus der Nienburger Clausewitz-Kaserne berichten (v.l.) Oberstleutnant Marcus Sarnoch (Elektronische Kampfführung), Dr. Kilian Ego (Sanitätszentrum) und Oberst Andreas Timm (Cimic). © Gregor Hühne

Beim Bilanzgespräch für das Jahr 2022 lassen die Kommandeure der Nienburger Spezialverbände Eloka und Cimic keine Zweifel: „Der Krieg rückt näher.“

Nienburg/Ostsee/Mali – Die Bundeswehr hat zum Bilanzgespräch nach Nienburg eingeladen. Die Clausewitz-Kaserne beheimatet rund 1 000 Soldaten und zwei Spezialverbände – Eloka und die Cimic. Die Kommandeure berichten von den Einsätzen und über die „neue Ernsthaftigkeit“, die seit dem russischen Überfall auf die Ukraine herrsche.

2021 war von Amtshilfe für Gesundheitsämter geprägt, 2022 stand die Einsatzbereitschaft der Truppen im Vordergrund

Rückblick: Hat der Jahreswechsel 2021/22 für die Soldaten noch unter den Corona-Bedingungen gestanden, gebe es heute einen Zeitenwechsel in der Bundeswehr. Statt Amtshilfe in den Gesundheitsämtern der Hauptstadt oder in Nienburg, stehe nun die Einsatzbereitschaft im Vordergrund, so Oberst Andreas Timm, Chef der Cimic-Truppe (Civil Military Cooperation, zu deutsch: Zivil-militärische Zusammenarbeit). „Mein Auftrag lautet, kriegstaugliche Cimic-Kräfte aufstellen“, sagt er. Seine Soldaten seien aktuell in Litauen und Mali, und waren im Herbst zur Unterstützung der Wahlen in Bosnien.

Für die Cimic-Kräfte ist die jährliche Übung in der Region zwischen Nienburg und Hoya ein Höhepunkt. Rund 400 Soldaten aus 20 Partnernationen kamen 2022 in einem fiktiven, aber realitätsnahen Szenario zusammen und waren mit Fahrzeugen und in Uniform in Rathäusern und Behörden zu sehen. Das Ziel der weltweit größten Nato-Übung dieser Art, ist die Zusammenarbeit zwischen Militär mit Amts- und Behördenvertretern.

Als zukünftige Aufgabe sieht der Cimic-Kommandeur auch den Schutz kritischer Infrastruktur und die Resilienz der Nienburger Kaserne. „Wie reagieren wir bei einem längeren Stromausfall, wie lange reichen die Vorräte der Kantine, sollen Soldaten beim Ausfall des Handynetzes in die Kaserne fahren?“, resümiert der Oberst neue Fragen, die sich früher nicht stellten.

Dabei habe jeder Beruf seine Gefahren, so Timm. Ein Dachdecker könne vom Dach fallen, aber ein Soldat könne beschossen, bekämpft und angesprengt werden. Das werde den Leuten bewusster. Der potenzielle Gegner stehe heute näher als früher und „der Krieg rückt näher“, sagt der Oberst. Er beobachte infolgedessen eine „neue Ernsthaftigkeit“. Das erlebe er bei den Soldaten, in der Gesellschaft, aber auch in der Familie. So habe ihn seine Tochter auf die Fernsehbilder und die Zerstörung in der Ukraine angesprochen.

Derweil ging es für den Leiter des Nienburger Sanitätsversorgungszentrums, Oberstabsarzt Dr. Kilian Ego, in erster Linie darum, „den Menschen so aufzustellen, dass er den Auftrag erfüllen kann.“ Neben der allgemeinen Gesundheitsversorgung stand beispielsweise der aktuelle Impfschutz vor Auslandseinsätzen der Soldaten im Vordergrund.

Drei Spionageschiffe der Bundeswehr lauern in der Ostsee

Weltweite Analysen laufen in der Nienburger Kaserne zusammen. Von dort melden die Soldaten direkt an das Bundeskanzleramt in Berlin. Die Rede ist von der Elektronischen Kampfführung (Eloka). „Wir sind ein hoch spezialisierter Verband, der Aufklärung und Bestätigung so schnell wie möglich an die eigenen Kräfte leitet“, sagt Oberstleutnant Marcus Sarnoch, Chef der Eloka in Nienburg. „Ich nehme den Zustand der Truppe bei Weitem nicht so desolat wahr, wie er in den Medien dargestellt wird“, erklärt er. Drei Spionageschiffe der Bundeswehr seien seit 2022 in der Ostsee stationiert. Die Marine fährt die Boote und die Spezialisten aus Nienburg bedienten an Bord die Aufklärungstechnik, mit der die See und die Russische Föderation überwacht würden.

Was die sogenannten Flottendienstboote während und vor der Sprengung der Ostsee-Pipelines registriert haben? „Sie können davon ausgehen, dass wir Erkenntnisse gesammelt und diese nach Berlin gemeldet haben“, äußert sich Sarnoch. Die Analysen der Eloka unterliegen der Geheimhaltung.

Auch für seine Kompanie habe das vergangene Jahr „im Schatten des Krieges“ gestanden. Der Bundestag hat den Bau neuer Spionageschiffe und Aufklärungsflugzeuge bewilligt. „Das Material kommt“, freut sich Sarnoch. Wichtiger sei aber das Personal. Um dort für Entlastungen bei der hohen Einsatzbelastung der Soldaten zu sorgen, werde die Automatisierung forciert, so der Eloka-Kommandeur: „Druck vom Kessel nehmen“ sei dringend nötigt, sagt er. Teilweise hätten die Soldaten 130 bis 210 Tage auf See pro Jahr.

Eloka-Soldaten aus Nienburg bedienen Aufklärungsgeräte in Mali

Auch daher werde der „Pfad der Digitalisierung“ weiter bestritten, kündigt Sarnoch an. Die Bundeswehr betreibe dafür in Nienburg ein KI-Lernsystem. Ziel: die Entlastung des Menschen durch intelligente Automatisierung. Begleitend werde es eine Ausbildungsinitiative in der Kaserne geben, um erworbene Computer-Kenntnisse der Soldaten für eine spätere zivile Tätigkeit qualifizierbar zu machen.

Der Eloka-Kommandeur lobt außerdem eine neue Visualisierung der global gewonnenen Daten der Eloka-Kräfte, die in der Clausewitz-Kaserne zusammenlaufen. Bei der größtenteils als geheim eingestuften Arbeit lieferten verschiedene global aufgestellte Aufklärungssysteme und Sensoren ein weltweites Lagebild. „Die Echtzeit-Dimension ist neu“, lobt Scharnoch. Ausgewertet werden unter anderem Funkausstrahlung und der elektromagnetische Bereich.

Auch Eloka-Soldaten sind weltweit im Einsatz. Beispiel Aufklärungsflugzeuge: „Die Luftwaffe fliegt, wir bedienen die Geräte“, erklärt Sarnoch. Oder in Mali, wo Eloka-Soldaten die Aufklärungsdrohnen bedienen, denen die dortige Putsch-Regierung wiederholt Startverbote auferlegte. Der Einsatz sei eine politische Entscheidung. Federführend sei das Auswärtige Amt. „Solange wir im Frieden sind oder als Gäste irgendwo in der Welt eingesetzt werden, müssen wir uns immer einschränken, gibt Sarnoch zu bedenken.

Ein weiteres Beispiel für die Zeitenwende in der Bundeswehr sind die vormaligen Überlegungen, ob die Eloka-Kräfte eine eigene Uniform erhalten sollen. Die Eloka gehört zur relativ neuen Teilstreitkraft „Cyber- und Informationsraum“. Solche „Friedensdebatten“ seien heutzutage vom Tisch.