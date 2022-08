Conquest of Mythodea in Brokeloh: Weltweit größtes Live-Rollenspiel im Fantasy-Genre

Von: Beate Ney-Janßen

Siegesgewiss: Der kleine Mika hat sich auf dem Fantastica Festival getraut, einen der durchziehenden Kämpfer herauszufordern – der sich gutmütig darauf einlässt. © Beate Ney-Janßen

Es ist das weltweit größte Live-Rollenspiel im Fantasy-Genre: Der Conquest of Mythodea, zu dem sich nach zwei Jahren Pause nun erstmals wieder 8 000 Spieler aus aller Welt am Rittergut des nienburgischen Dörfchens Brokeloh treffen.

Brokeloh – Orks und Faune, Rittersleut und Piratinnen bleiben gerne unter sich. Eine abgespeckte Version des Spektakels und Einblicke in das Leben auf dem fiktiven Kontinent Mythodea bietet aber das angegliederte Fantastica Festival.

Am Donnerstag, 4. August und Freitag, 5. August, 12 bis 23 Uhr, wie auch am Samstag, 6. August, 10 bis 23 Uhr, öffnen sich dessen Tore in eine andere Welt.

Ritterturniere hoch zu Ross und Feuershows bereitet das Fantastica-Team vor, Einblicke in ein Ritterlager ebenso. Allerhand schöne Dinge und manchen Tand bieten Händler auf einem Markt feil, es wird musiziert, getanzt, gefeiert – im Mittelalter-Style und mit Fantasy-Elementen. Eingelassen werden alle, die bereit sind, den Eintritts-Obolus zu zahlen. Anders als beim Conquest herrscht kein Kostümzwang.

Entflammbar: Mit Einbruch der Dunkelheit können sich Fantastica-Besucher auf Feuershows und mittelalterliche Musik freuen. © -

Von den Weiden nebenan schallt währenddessen Schlachtenlärm zum Festival herüber: Das Getümmel Hunderter Kämpfer, die mit Macht und Siegeswillen aufeinanderprallen. Manche der Schlachten lassen sich von einer Aussichtsplattform in sicherem Abstand beobachten und gelegentlich zieht eine Rotte kampfesmüde auf dem Weg zum Lager über das Festival-Gelände, lässt sich zum Met nieder oder geht gutmütig auf die Herausforderung eines Pöks zum Duell ein. Trotz des martialischen Anblicks vieler Charaktere bleibt klar: Es ist ein Spiel, dem sich Tausende gestandene Erwachsene hingeben.

Wer nicht nur das Fantastica Festival, sondern auch das Rollenspiel „Mythodea“ besuchen möchte, kann sich darauf vorbereiten – mit entsprechender Gewandung. Allerdings werden maximal 200 Besucher pro Tag eingelassen. Die Preise variieren zwischen 15 und 30 Euro je nach Aufenthaltsdauer. Zusätzlich müssen je Besucher 50 Euro Pfand hinterlegt werden.

Der Eintritt zu dem Fantastica Festival kostet für Erwachsene 7,50 Euro am Donnerstag, an den anderen Tagen 9,50 Euro. Gewandete und Kinder bis 14 Jahre haben verminderten Eintritt, Kinder bis sechs Jahre dürfen den Spaß kostenlos anschauen.

Infos

www.fantastica-festival.de