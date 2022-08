Conquest of Mythodea: Ein Fahrlehrer wird zum Assassinen

Von: Beate Ney-Janßen

Geschlagen: Ächzend liegt beim Conquest of Mythodea ein Ork im Schatten eines Baumes. © Beate Ney-Janßen

Fünf Tage lang war Brokeloh wieder in der Hand von mittelalterlichen Gestalten. Beim Conquest of Mythodea, dem weltweit größten Live-Rollenspiel im Bereich Fantasy, begneten sich Orks, Assassine und weitere Charaktere.

„Meine Fahrschüler freuen sich immer, wenn ich ein neues Bild poste“, sagt Markus Rabe und grinst verschmitzt. Kein Bild aus dem Straßenverkehr, sondern solche, die den Fahrlehrer in einer Lederrüstung und mit umgeschnalltem Schwert zeigen. Im Unterricht kommt er zivil daher, aus seinem Hobby macht er in den sozialen Medien aber kein Geheimnis. Dass ein gestandener Mann, der eben das 50. Lebensjahr vollendet hat, in seiner Freizeit in Fantasy-Welten eintaucht und Urlaubswochen auf fiktiven Kontinenten verbringt, mag manchem zwar etwas schräg erscheinen. Als meschugge seien sie und ihr Mann aber noch nie abgekanzelt worden, fügt seine Frau Conny Rabe hinzu.

Aus Markus und Conny werden Sukram und Soraya

Wir begegnen Conny und Markus im Dörfchen Brokeloh auf dem Conquest of Mythodea, dem weltweit größten Live-Rollenspiel im Fantasy-Genre. Conny möchte hier mit Soraya, Markus mit Sukram angesprochen werden. „Mein Name rückwärts“, erklärt er und fügt leicht zerknirscht hinzu, dass sein Einfallsreichtum ihn an dieser Stelle verlassen habe. Als Treffpunkt haben wir den Tross, also den Markt inmitten der Zeltstadt vereinbart, die für eine Woche auf dem Gelände des Ritterguts mehr als 8 000 Spieler beherbergt.

Der Weg dorthin birgt etliche überraschende Ansichten. Eine Söldnertruppe, die mit scheppernden Rüstungen im Gleichschritt aufs Schlachtfeld zieht. Eine junge Frau in Lumpen, das Gesicht dreck- und blutverschmiert, die um Almosen bittet. Unter einem Baum liegt ächzend ein Ork, der eben aus einer der zahlreichen Schlachten kommt. Auf die Frage, ob es gestattet sei, sein Abbild im Seelenfänger (der Kamera) festzuhalten, antwortet er mit zustimmendem Grunzen. Aber bitte nur, wenn er dafür nicht aufstehen müsse.

Realer Plot mit Landwirtschaft und Co.

Am Rand des Trosses weist ein Schild darauf hin, dass sich hier das Zelthotel befindet. 40 Zelte, die sich in erster Linie Spieler gemietet haben, die zum Conquest aus den USA angereist sind. Das komplette Equipment im Flugzeug zu transportieren, ist schließlich ein Ding der Unmöglichkeit. Direkt daneben klärt Sandra Wiemann die Stadtwache über die Umstände auf, unter denen sie eine Leiche in ihrem Maisfeld gefunden hat. Mais und Kartoffeln hat sie seit dem Frühjahr angebaut, damit ein landwirtschaftliches Projekt zu einem Teil des Plots wird, den die Veranstalter von Live Adventure ersonnen haben. Ein Live-Rollenspiel ist schließlich mehr, als mit Latex-Schwertern aufeinander einzudreschen.

Der Zuber am Marktplatz wird gern gebucht – wegen des ruhigen und zugleich guten Überblicks über das Geschehen. © Beate Ney-Janßen

Im Tross sind auch die Kauflustigen und Vergnügungssüchtigen unterwegs. Direkt am Marktplatz sitzt eine Familie im Badezuber. Der Reinigungsaspekt spielt für diejenigen, die sich den Zuber für eine Stunde buchen, aber eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es ums Vergnügen, bis zum Hals im Wasser zu sitzen, um zu beobachten, was sich ringsum tut. Seher bieten ihre Dienste an, andere lindern mit Massagen diverse Verspannungen. Tavernen, Shisha-Bars und Stände fliegender Händler mit allerhand Tand säumen den Weg.

Bei den Schlachten auf dem Rittergut in Brokeloh geht es zwar wild zu, verletzt wird aber niemand. © Beate Ney-Janßen

Mehr als eine Rolle

Conny – Pardon: Soraya – treffen wir am Stand von Atrimo, wo sie einen Kurs im Brettchenweben, also der Kunst, feine Zierborten herzustellen, gebucht hat. Sukram stößt wenig später hinzu. Während Soraya lernt, erzählt er ihrer beider Lebensgeschichte. Die begann damit, dass er sie aus den Händen einer Bande rettete, die sie versklaven wollte. Bescheiden fügt er hinzu, dass es gar nicht so schwer gewesen sei. Er habe doch nur acht bis zehn Angreifer beseitigen müssen. Für ihn als Assassinen kein Problem.

Daraufhin seien sie ein Paar geworden, Soraya ist nun auch Assassinin. Gegen die landläufige Meinung, dass sie damit nichts anderes als Meuchelmörder seien, verwehrt sich Sukram energisch. Nein, sie seien Söldner und ihre Aufgaben reichten vom Auftragsmord bis hin zum Rätsellösen. Ein findiges Pärchen also.

Ausgefallenes Hobby

Zu diesem ausgefallenen Hobby kamen Markus und Conny durch seine Zocker-Leidenschaft. Einer, mit dem Markus jahrelang online gespielt hatte, erzählte vom Conquest, den er besuchen wolle. Um ihn persönlich kennenzulernen, besorgten sie sich eine Tageskarte, weil Brokeloh schließlich nah bei ihrem Heimatort ist.

Im Lager sind Markus und Conny Rabe als Assassinen auch mit Geduldspielen beschäftigt. © Beate Ney-Janßen

„Das will ich auch machen“, sagt Conny danach. Seitdem sind sie dabei. Und nicht nur das. Markus verrät, dass er eine noch größere Leidenschaft für Zombie-Rollenspiele hat. Doch die liefen nach Corona noch nicht wieder an. Also ist er stillvergnügt beim Fantasy-Spiel, das er gemeinsam mit seiner Frau auslebt. Die hat mit Zombies nämlich nichts am Hut.

Eine Bestätigung, dass sie beide mit ihrer Freizeitgestaltung in ihrer Umgebung gar nicht so alleine sind, zieht Markus aus der Wams-Tasche: die Visitenkarte eines Gasthofs aus ihrer Nachbarschaft. „Die Welt ist doch ein Dorf“, sagt Markus grinsend. Die Karte habe ihm ein Söldner überreicht, der mit seinem Sohn in die Schlacht ziehe. Seine Heimatstadt wird also in Mythodea nicht nur durch ihn und seine Frau würdig vertreten.