Cold Case Elke Kerll: Fortsetzung der Ermittlung in Vermisstenfall von 1969

Elke Kerll © Polizei

Elke Kerll wird seit mehr als 53 Jahre vermisst. Vermisst, aber nicht vergessen. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und die Staatsanwaltschaft Verden ermitteln weiterhin in dem Fall, wie sie am Freitag mitgeteilt haben.

Nienburg – Beide Seiten gehen davon aus, dass Elke Kerll Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist. Cold-Case-Ermittlerin Erste Staatsanwältin Dr. Annette Marquardt: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, das Schicksal dieser jungen Frau noch aufzuklären!“

Es war der 14. Dezember 1969 als Elke Kerll zum letzten Mal gesehen wurde. In der Nacht hatte sie mit Freunden in der Nienburger Diskothek Schauburg gefeiert, anschließend verbrachte sie noch Zeit im ScandiaClub. Die Nacht verbrachte sie dann bei drei Bekannten in einem Wohnhaus an der Straße Am Riedekamp im Nienburger Stadtteil Holtorf.

An einer Straßenecke hat sich ihre Spur verloren

Am frühen Morgen des 14. Dezember verließ Elke Kerll das Haus. An der Ecke Am Riedekamp/Verdener Landstraße suchte sie nach einer Möglichkeit, um nach Loccum zu trampen, wo sie in einem Kinderheim tätig war. Doch an dieser Straßenecke hat sich ihre Spur verloren, ihre Arbeitsstelle hat sie nie erreicht.

Bekannt ist von Elke Kerlls Verschwinden außerdem, dass sie einen grünen Wollmantel, eine grüne Hose und schwarze Schuhe mit roten Streifen getragen hat. Weiterhin ist ein Schmuckstück bekannt, das Elke Kerll gehörte, es wurde laut Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wenige Tage nach ihrem Verschwinden in der Schauburg-Diskothek gefunden, eine Kette (siehe Foto).

Die Kette, die sie in der Zeit der möglichen Tat getragen haben soll. © Polizei

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft führen derzeit in zwei Richtungen. Einerseits kündigen sie in ihrer Mitteilung an, zeitnah ein Gelände in Holtorf absuchen zu wollen – Art und Umfang werden vorerst noch nicht bekannt gegeben. Andererseits hoffen sie auf Zeugenaussagen und stellen Fragen, die einen Erkenntnisgewinn bescheren könnten, wenn jemand sich zu ihnen äußern kann:

Wer hat am Morgen des 14. Dezember 1969 Elke Kerll oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Am Riedekamp, Verdener Landstraße, Carlotastraße gesehen?

Wem sind dort an den genannten Straßen am 14. Dezember 1969 auffällige Fahrzeuge der Marke Skoda oder ein VW Käfer Cabrio aufgefallen?

Wer kennt Bekannte von Elke Kerll, die sich nach ihrem Verschwinden in irgendeiner Weise auffällig verhalten haben?

Wer kann Angaben zu der aufgefundenen Kette machen?

Hinweise

Die Hinweis-Hotline der Polizei Nienburg ist unter 0177/2571472 zu erreichen.

Cold Case Ein Cold Case ist zumeist ein nicht aufgeklärtes Tötungsdelikt. Manchmal werden auch Banküberfälle, Vergewaltigungen und Langzeitvermisstenfälle hinzugezählt. Wegbereiter für die Ermittlungen ist das amerikanische FBI, das mit dem Aufkommen der DNA-Analyse in den 1990er-Jahren begonnen hat, Hinweise ungeklärter Fälle erneut zu untersuchen. Eine bundesweite Statistik über Cold Cases gibt es nicht. Medienberichte hatten 2021 von mehr als 3000 Fällen gesprochen, da aber nicht alle Behörden Angaben machen, wird von einer höheren Gesamtzahl ausgegangen. Ein großer Erfolg für die Cold-Case-Ermittlungen war beispielsweise die Klärung des Mordes an Carmen Kampa, die 1971 in Bremen getötet wurde. 2011 wurde der Fall aufgeklärt.