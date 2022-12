Zusätzlicher Torfabbau: BUND Nienburg protestiert

Von: Katrin Köster

Blick auf das Große Moor bei Steyerberg: Auf einem 76 Hektar großen Areal möchte Meiners weitere 80 Zentimeter abtorfen. Der BUND Nienburg ist dagegen. © BUND NI

Steyerberg – Kein weiterer Torfabbau im Großen Moor: Wenn es nach der BUND-Kreisgruppe Nienburg geht, ist das die einzig richtige Entscheidung. Die Umweltschützer haben Sorge, dass der Landkreis Nienburg aufgrund der aktuellen Gesetzeslage zu einer anderen Entscheidung kommen könnte.

Bereits im Mai hatte Meiners Erdenwerk beantragt, im Großen Moor nördlich von Steyerberg in einem bestehenden Abbaugebiet tiefer Torf abbauen zu dürfen. Das betroffene Areal ist 76 Hektar groß. Das Unternehmen möchte weitere 80 Zentimeter abtorfen. Es war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Für die Umweltschützer ist das ein großes Problem: Die Torfschicht speichert CO2. Wird sie abgetragen, werden 84 000 Tonnen CO2 zusätzlich freigesetzt, heißt es in einem Gutachten des Unternehmens. Das Angebot von Meiners, die jetzige Genehmigung mit Folgenutzung „extensives Grünland“ in „Wiedervernässung“ nach Vertiefung umzuwandeln, könne laut BUND die negative CO2-Bilanz nicht beseitigen: „Mit dem Vertiefungsabbau würde der gesamte Torf in den nächsten Jahren in CO2 und Lachgas verwandelt und das Klima stark belasten. Extensive Grünlandnutzung auf der zur Zeit genehmigten Fläche nach Torfabbau würde zwar auch Torfzehrung bedeuten, allerdings in viel größeren Zeiträumen.“

Zudem gibt die Gruppe zu bedenken, dass laufende Projekte mit Alternativen zum Torfabbau erfolgversprechend seien, und verweist beispielhaft auf die „Paludikultur“, die landwirtschaftliche Nutzung nasser Moorbereiche.

BUND: Folgenutzung mit Wiedervernässung

„Aus unserer Sicht ist es nicht zu verantworten, diesen Antrag zu genehmigen“, bilanziert die Kreisgruppe. Die Naturschützer verweisen zudem auf die Bund-Länder-Vereinbarung, wonach künftig kein neuer Torfabbau mehr genehmigt werden solle, und fordern, dass der Landkreis Nienburg die jetzige Genehmigung ändert und dafür als Folgenutzung „Wiedervernässung“ festsetzt. „Damit würde der Landkreis seine klimapolitische Verantwortung wahrnehmen“, schreibt der BUND.

„Wir haben schlicht nicht die Zeit, zu warten“, betont Lothar Gerner vom BUND. „Das CO2-Problem ist akut. Man muss jetzt verhindern, dass mehr davon in die Luft geht.“ Das Land Niedersachsen habe eine besondere Verantwortung: Da Niedersachsen die meisten Moore bundesweit besitze, sei Torf von überragender Bedeutung, um CO2-Emissionen zu verhindern. „Trotzdem werden hier jährlich zwei Millionen Tonnen CO2 nur durch Torfabbau freigesetzt“, bemängelt der BUND. Besonders für den Erwerbsgartenbau sei Torf ein viel zu billiges Substrat für die Pflanzenanzucht, ist der BUND überzeugt.