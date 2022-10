BUND fordert nächste Landesregierung zum Moorschutz auf

Teilen

Nasse Moore sind ein wertvoller CO2-Speicher. Der BUND setzt sich für einen Stopp des Torfabbaus in den Mooren ein. © BUND/OESSM

Die BUND-Kreisgruppe Nienburg fordert mehr Schutz für Moore und Weidehaltung. Wer die nächste Landesregierung stellt, müsse dieses Ziel verfolgen.

Landkreis – Die Erwartungen an die neue Landesregierung sind hoch. Auch vonseiten des Nienburger Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Die Gruppe möchte den künftigen Landeschefs in Hannover vor allem den Schutz der Moore und eine andere Art der Tierhaltung ans Herz legen.

BUND fordert intensive Unterstützung für den Niedersächsischen Weg

„Von der künftigen Landesregierung erwarten wir, dass sie die Umsetzung des Niedersächsischen Weges intensiv vorantreibt und dafür die notwendigen Ressourcen dauerhaft sicherstellt“, betont der Vorsitzende der Nienburger Kreisgruppe im BUND, Erk Dallmeyer, in einem Schreiben an die Presse. Dallmeyer zufolge solle dies vor allem durch einen konsequenten Umbau der Tierhaltung erfolgen. „Mehr Tierwohl bedeutet weniger Tiere“, bringt es Dallmeyer auf den Punkt. Nur so könnten das Grundwasser geschützt und die Klimaschutzziele erreicht werden.

Die neue Landesregierung solle dabei vor allem den Umstieg auf die Weidehaltung von Rindern fördern, so Dallmeyer. „Weidehaltung ist eine zentrale Voraussetzung für den Erhalt von Grünland mit seinen wichtigen Funktionen für Klima- und Naturschutz. Deshalb erwarten wir von der zukünftigen Landesregierung eine Agrarförderung für artenreiches, feuchtes Dauergrünland sowie eine bessere Vermarktung von Lebensmitteln aus Weidehaltung“, fordern die Naturschützer.

Ein anderer Aspekt im Forderungskatalog ist die Verbesserung der Tiergesundheit. Weniger Antibiotika und weniger Pestizide lautet an dieser Stelle die Kernforderung der Gruppe. So erhofft sich der BUND, dass sich die Artenvielfalt verbessert sowie Böden und Gewässer geschont werden. „Unsere Moore sind hervorragende CO2-Speicher. Dafür müssen sie aber – wie bei ihrer Entstehung – nass sein, anderenfalls wird der Torf zu CO2 oxidiert“, erläutert Dallmeyer.

BUND-Kreisgruppe fordert, ab sofort keinen Torfabbau mehr zu genehmigen

Der BUND sieht „deutliche Zeichen des Klimawandels“ und fordert daher, dass ab sofort der Torfabbau ab sofort nicht mehr genehmigt werden solle. „Leider wurden die Moore in den letzten Jahrhunderten zunehmend entwässert, um darauf Grünland- oder Ackerwirtschaft zu betreiben“, beklagt Lothar Gerner vom BUND. „Dabei ist der Ackerbau auf Moorböden besonders klimaschädlich, der Torf wird besonders schnell in CO2 umgesetzt. Wir müssen in den nächsten Jahren Ackerbau auf Moor beenden zugunsten Grünlandwirtschaft und diese auf möglichst nassen Böden praktizieren. Natürlich müssen Landwirte für einschränkende Maßnahmen durch entsprechende Förderprogramme einen Ausgleich erhalten. Die Möglichkeit von neuen Methoden, wie Torfmoosfarming oder Anbau von Schilf oder Rohrkolben als Rohstoffe muss viel stärker gefördert werden.“

Der BUND sieht in dem Wassermanagement-Programm den Landkreises Nienburg eine Chance, Wasserstände in Mooren mit Landwirtschaft so anzuheben, dass Torfschwund verhindert, aber Bewirtschaftung möglich ist. Auf diese Weise soll auch das Artensterben in der Region eingedämmt werden. Dem BUND zufolge gab es in den Hochmooren um Nienburg bis vor 30 Jahren noch das Birkhuhn und ehemalige Niedermoore, wie die Wiehbuschwiesen bei Steimbke.

„Schön wäre es, wenn vom „Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz“ der Bundesregierung, das in den nächsten Jahren vier Milliarden Euro zur Verfügung stellt, auch Gelder nach Niedersachsen, möglichst auch in unseren Landkreis, fließen“, sagt Dallmeyer. „Dann wären Vernässungskonzepte, zum Beispiel in den Wiehbuschwiesen und in anderen Mooren, eher umsetzbar.“