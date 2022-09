Rehburg-Loccumer Linie: Die „Mutter aller Bürgerbusse“ feiert 25-jähriges Bestehen

Von: Beate Ney-Janßen

Nur ein Teil des Teams – von dem manche aber seit der Gründung dabei sind: der Rehburg-Loccumer Bürgerbus-Vorstand. © Ney-Janssen

Ein Vierteljahrhundert fährt der Rehburg-Loccumer Bürgerbus schon und ist beispielgebend für viele Initiativen gewesen. Am 10. September feiern die ehrenamtlichen Betreuer des Busses Jubiläum.

Rehburg-Loccum – Nahezu auf den Tag genau 25 Jahre sind seit der Jungfernfahrt des Rehburg-Loccumer Bürgerbusses vergangen, wenn am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr, die Party zum Geburtstag auf dem Schulhof der Loccumer OBS steigt. „Eine Erfolgsgeschichte“, sagt dessen Vorsitzender Alfons Mechlinski – und eine, die Schule gemacht hat. Oft wird der Neunsitzer, der so zuverlässig durch alle Ortsteile braust, auch als „Mutter aller Bürgerbusse Niedersachsens“ bezeichnet – beispielgebend für 64 Initiativen im Land.

Orchester, Zirkus und Grant Hendrik Tonne: Bürgerbus-Feier am 10. September

Zur Party gibt es Musik von Loccums Blasorchester der Feuerwehr, Artistik vom Piglet Circus, Essen, Trinken, ein Grußwort von Grant Hendrik Tonne und Besuch von einigen „Kindern“ des hiesigen Teams. „Zwölf Bürgerbusse haben sich angekündigt“, erzählt Mechlinski. Mit etwas Glück machen sie eine kurze gemeinsame Ausfahrt. Ein beeindruckender Anblick werde das, meint er schmunzelnd.

Beeindruckend ist auch, was das mehr als 20-köpfige Team der Ehrenamtlichen Monat für Monat leistet. Rund 250 Stunden Einsatz, an jedem Werktag sind die Fahrer in zwei Schichten à drei Stunden auf Tour, andere kümmern sich um Instandhaltung und Reinigung des Busses, passen auf, dass die Kasse stimmt, bemühen sich um rechtliche Dinge und um die Öffentlichkeitsarbeit. Alles ehrenamtlich und das seit einem Vierteljahrhundert.

Wenn ich als Springer eine Schicht übernehme, werde ich schon mal besorgt gefragt, wo denn Kalle ist.

Mehr als 330 000 Fahrgäste nutzten das Nahverkehrsangebot für die Rundfahrten im Stundentakt bislang. Das sorgt auch für soziale Nähe. Von den Fahrern zu den Gästen und umgekehrt. „Wenn ich als Springer eine Schicht übernehme, werde ich schon mal besorgt gefragt, wo denn Kalle ist“, sagt Mechlinski. Kalle, der doch sonst immer mittwochs den Bus fährt. Verlässlich ist nicht nur der Fahrplan und darauf zählen die Zusteigenden.

Einkäufe oder Arztbesuche: Bürgerbus macht mobil – und das seit 25 Jahren

Die Fahrgäste, das sind solche, die der Bürgerbus mobil macht für ihre Einkäufe, Arztbesuche und Besuche bei Freunden. Bei einer Zahnarztpraxis in Loccum gibt es eine Bedarfshaltestelle, die nach Anmeldung angefahren wird. In einer Arztpraxis soll es sogar so sein, dass Patienten, die sich mit „Ich bin mit dem Bürgerbus gekommen“ an der Rezeption melden, so schnell behandelt werden, dass sie mit der nächsten Tour wieder nach Hause kommen können.

Im Bürgerbus geht es herzlich zu. Freundliche Begrüßung beim Einsteigen, gute Wünsche beim Aussteigen. Und auf Sonderwünsche gehen die Fahrer auch mal ein. Der junge Mann, der sagt, dass er in Winzlars Mitte aussteigen will, sich aber nicht so gut auskenne, bekommt eine persönliche Lautsprecherdurchsage von Mechlinski.

Alles läuft gut beim Bürgerbus, alle Seiten sind zufrieden. Ein großer Wunsch steht bei dem Team aber nach wie vor mit vielen Ausrufezeichen ganz oben: Sie benötigen mehr Fahrer, sagt der Vorsitzende.