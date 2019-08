Blickpunkt-Ticketshop verlost Karten für Santana Show in Verden

© „The Magic of Santana“

Die Band „The Magic of Santana“ bietet eine musikalische Reise durch das Werk von Carlos Santana.

Landkreis - Blickpunkt-Leser können Tickets für die energiegeladene Show von "The Magic of Santana" am 20. November in der Stadthalle Verden gewinnen.

Energiegeladen und beeindruckend ist „The Magic of Santana“, eine Show und Reise durch die Hits des lateinamerikanischen Gitarristen. Carlos Santana ist einer der wenigen Musiker, der seit den 1960ern über fünf Jahrzehnte hinweg zahlreiche Hits zu verzeichnen hat. In seiner Musik findet man Bestandteile von Latin, Rock, Blues, Jazz, Funk und anderen Einflüssen. Es ist eine „magische“ Idee mit Carlos im Zentrum, die bis heute weltweit Generationen von Fans berauscht und verzaubert.

Musik-Highlights aus 40 Jahren

In der Show „The Magic of Santana“ am Mittwoch, 20. November, 20 Uhr in der Stadthalle Verden spielen aktuelle wie ehemalige Santana-Musiker Highlights aus 40 Jahren und lassen das Publikum einen ganz besonderen Abend erleben. Mit ein wenig Glück können einige Blickpunkt-Leser kostenlos dabei sein, denn der Blickpunkt-Ticketshop verlost 2x2 Freikarten für dieses Event.

Die Geschichte von „The Magic of Santana – Europas No.1 Santana Show“ begann mit einer gemeinsamen Vision – jener Vision, den musikalischen Spirit, mit dem Carlos Santana seit Woodstock das Publikum in seinen Bann zieht, weiterzugeben. Eine große Bandbreite in der Auswahl von Lieblingssongs begeistert die Zuhörer und nimmt sie mit auf eine musikalische Reise durch das Werk dieses Ausnahme-Künstlers.

Echtes Santana-Feeling

Die neun Musiker von „The Magic of Santana“ aus Hamburg bringen das weltberühmte Santana-Feeling absolut authentisch auf die Bühne. Nicht umsonst tourt die Band regelmäßig mit Special Guests, die zum erlesenen Kreis der original Santana-Bandmitglieder gehören, z.B. dem Sänger Alex Ligertwood. Allein das ist ein Vertrauensbeweis für die Qualität der Band. Natürlich wird auch der Santana-typische einzigartige Sound mit Liebe zum Detail und zu den Original-Instrumenten authentisch wiedergegeben. Der unverkennbare Gitarrenton von Carlos wird bei The Magic of Santana dem Vorbild entsprechend – und doch mit eigener Note – dargeboten von Gerd Schlüter. Eine perfekte Ergänzung zu seinem Gitarrenspiel bildet der Keyboarder Jens Skwirblies, der ebenfalls seit seiner frühsten Jugend von der Musik Santanas geprägt ist.

Rockige Powersongs und gefühlvolle Balladen

Pulsierende Percussion ist ein weiteres wesentliches Element des Santana-Sounds. Die drei Percussionisten Andreas Rohde (Timbales, Cowbells und Vocals), Jürgen Pfitzinger (Congas und Bongos) sowie Pablo Escayola (Congas, Timbales und Bongos) sorgen dabei für das Santana-typische Latin-Feeling. Den Groove erzeugen Drummer Oliver Steinwede und Bassist Martin Hohmeier. Für die Vocals und originalgetreue Spannung ist Gitarrist und Background-Sänger Olli Schröder zuständig. Ein weiteres Stil-Element in der Musik Santanas ist die Vielseitigkeit. Den großen Bogen, der sich von komplexen Melodien in englischer und spanischer Sprache über rockige Powersongs bis zu gefühlvollen Balladen spannt, präsentiert Tom Friedländer (Gesang) mit seiner charismatischen Stimme authentisch und überzeugend.

So nimmt man teil:

Blickpunkt-Leser können jetzt eines der begehrten Tickets gewinnen. In unserem Gewinnspiel verlosen wir zwei Mal zwei Eintrittskarten. Einfach bis Dienstag um 11 Uhr eine Mail senden an gewinnspiel.nienburg@aller-weser-verlag.de und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

In der Betreff-Zeile bitte das Stichwort „Ticketshop“ angeben und im Text Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer vermerken. Sie können auch eine Postkarte an den Blickpunkt, Lange Straße 2, 31582 Nienburg senden.

Jeder darf nur einmal teilnehmen. Alle Einsendungen, die uns bis Dienstag (3. September), 11 Uhr, erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner, die nach dem Zufallsprinzip und unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt werden, erhalten eine Nachricht.

