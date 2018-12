„Billiger, Elektroschrott in Afrika verschwinden zu lassen“

BAWN: Verwertung ist zeitaufwendig

Nienburg - Eingehüllt in dicken, schwarzen Rauch hantieren Jugendliche und junge Männer ohne jeden Schutz mit verschmorten Kabeln, Computerbildschirmen und Fernsehern. Sie verbrennen die Kunststoffgehäuse, um an wertvolle Metallreste heranzukommen. Der Boden besteht aus einer zähen, schwärzlich-blauen Masse, undefinierbare Flüssigkeiten sickern in Pfützen und kleinen Teichen zusammen: Die Ärmsten der Armen versuchen in Staaten wie Ghana, aus europäischem Elektroschrott noch etwas Geld zu machen. Der falsche Umgang macht das brandgefährlich. Der Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg (BAWN) zeigt, wie es anders geht.