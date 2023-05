Bestseller-Autorin: „Ernst des Lebens“ gehört ins Archiv verstaubter Phrasen

Von: Katrin Köster

Saskia Niechzial liest am 15. Juni im Blattpavillon der Deula in Nienburg. Die Pädagogin und Mutter plädiert dafür, den Schulstart des eigenen Kindes positiv und möglichst gelassen anzugehen. © Susann Koskowski

Pädagogin und Bestseller-Autorin Saskia Niechzial liest am 15. Juni in Nienburg. Im Interview erklärt sie vorab, warum sie den „Ernst des Lebens“ ablehnt.

Nienburg – Saskia Niechzial liest am Donnerstag, 15. Juni, aus ihrem Buch „Hallo Schulanfang!“. Die Bestseller-Autorin, Grundschul-Pädagogin und dreifache Mutter ist auf Einladung des Nienburger Kreisverbands der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) zu Gast im Blattpavillon der Deula, Max-Eyth-Straße 2 in Nienburg. Warum der „Ernst des Lebens“ endlich im Phrasenschrank verschwinden sollte und was für frischgebackene Schulkinder wirklich wichtig ist, darüber sprach Niechzial mit Katrin Köster.

Zu meinen Schulzeiten hieß es oft „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens!“ Ist dieser neue Lebensabschnitt in Ihren Augen etwas Ernstes oder darf man ihn auch verspielt angehen – als neue Herausforderung?

Dieser Satz hat für mein Empfinden genug Kinder im Schulstart verunsichert und darf nun gerne im Archiv verstaubter Phrasen in den Ruhestand gehen. Natürlich werden in der Schule auch Herausforderungen auf die künftigen Schulkinder warten, aber es ist kaum förderlich, wenn Kinder in den ersten Wochen verängstigt auf den angesagten Ernst warten. Sie sollen stolz sein dürfen, voller Vorfreude und Neugierde und mit einem gewissen Zutrauen diesem Ort und den dortigen Personen gegenüber. Wir würden unser Kind auch kaum auf einen Kindergeburtstag schicken mit den Worten: „Es könnte schön werden, aber es könnte auch sein, dass du dir beim Toben den Fuß verknackst, dir die Torte nicht schmeckt und du einen Streit mit deiner Freundin hast.“ Wir würden unserem Kind eher viel Spaß wünschen und hinterher ein offenes Ohr haben für all die schönen und herausfordernden Momente, die erlebt wurden.

Die Einschulung ist für Kind und Eltern ein großer Schritt in Richtung Loslassen (Eltern) und Eigenverantwortlichkeit (Kinder). Was geben Sie als Pädagogin besorgten Eltern bei diesem Thema mit auf den Weg?

Loslassen ist ein ganzes Stück Arbeit. Und als Eltern muss man sich hier manchmal richtig einen kleinen Ruck geben. Ich kann an dieser Stelle versprechen: Euer Kind wird nicht einfach eure Schulerfahrungen wiederholen. Es wird seine ganz eigenen Erlebnisse haben. Ihr dürft darauf vertrauen, dass ihr bis hierhin eine gute Beziehung aufgebaut habt und ihr euren Kindern ein sicherer Hafen seid, wenn’s doch mal holpert. Und mehr braucht es manchmal gar nicht.

Sie schreiben in Ihrem Buch über „beziehungsorientierte Begleitung“. Was bedeutet das?

Viele Eltern haben fast das Gefühl, nahezu jeglichen Einfluss zu verlieren, wenn das eigene Kind eingeschult wird. Die Schultür geht zu und ab jetzt kann man gar nichts mehr tun. Ich möchte Eltern ermutigen, der Beziehung zu ihrem Kind und sich selbst wieder mehr zu vertrauen. Über Jahre knüpfen Eltern ein starkes Band zwischen ihnen und ihrem Kind und das reißt nicht einfach mit dem Schulstart ab. Auf das Kind kommen mit der Einschulung viele große Schritte zu und es geht nicht darum, diese zu verhindern. Es geht darum, dem Kind zu vermitteln: „Egal, was auf dich zukommen mag, du wirst dabei niemals allein sein. Du hast mich oder uns an deiner Seite.“

Was ist in der ersten Zeit nach der Einschulung wichtig?

Vor allem Geduld. Die Einschulung ist ein großer Übergang und die ersten Wochen sind mit unendlich vielen Veränderungen verbunden. Neue Abläufe, neue Räume, neue Bezugspersonen – es braucht seine Zeit, bis sich Kinder eingewöhnen. Nicht umsonst sind sie in den ersten Schulwochen nachmittags erschöpft, emotional sensibel und suchen vermehrt Nähe. Es hilft ungemein, sich darauf einzustellen, dem Prozess zu vertrauen und die Nachmittage entspannt zu gestalten.

Welche Fehler machen Eltern in dieser Phase häufig?

Mir ist immer wichtig, auf den erhobenen Zeigefinger zu verzichten. Alle Eltern geben auf ihre Weise ihr Möglichstes, um ihre Kinder gut durch diese Zeit zu begleiten. Es kann sich aber lohnen, sich einmal im Hinblick auf folgende Aspekte zu reflektieren: „Übertrage ich vielleicht eigene Sorgen und (uralte) Schulängste auf mein Kind?“, „Gebe ich mir und meinem Kind im Ankommen genug Zeit?“ und „Gelingt mir ein Vertrauensvorschuss in Richtung der Lehrkraft?“