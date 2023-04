Beschuldigter spricht über schlimme Zwänge und entschuldigt sich

Von: Wiebke Bruns

Vielfach sind es die Verteidiger, die in Verhandlungen für ihre Mandanten Angaben zu den vorgeworfenen Taten machen. Sie verlesen eine Einlassung und oftmals werden danach keine Nachfragen beantwortet. Der 36 Jahre alte Beschuldigte einer versuchten Vergewaltigung am 12. Oktober 2022 in Nienburg machte in einem Sicherungsverfahren am Landgericht Verden selbst Angaben. Dabei wurde seine psychische Erkrankung sehr deutlich.

Verden/Nienburg – „Ich habe es tun müssen, um freizukommen“, erklärte er. Voller Überzeugung berichtete er von „Strahlemännern“, die nicht nur ihn mit Röntgenstrahlen lenken würden. Kurz vor der Tat, die er laut Antragsschrift im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben soll, hatte er eine Einrichtung für psychisch Kranke in Nienburg eigenmächtig verlassen. Weil er mit Strahlen gequält worden sei, sagt der Beschuldigte.

Er sei zu seiner Großmutter nach Stade gefahren, aber Ruhe fand er dort offenbar nicht. „Die haben mich so lange geärgert und gepiesackt, bis ich eine Straftat machen sollte.“ Betrunken sei er dort „mehr oder weniger“ gewesen. Dann sei er zurück nach Nienburg und zum Opfer.

Beschuldigter hat geklingelt und sich in die Wohnung gedrängt

Der Beschuldigte soll bei der 53-Jährigen geklingelt und sich in die Wohnung gedrängt haben, wo er mit Gewalt versucht habe, den Oralsex zu erzwingen. Die Frau konnte sich losreißen und erfolgreich Hilfe alarmieren.

„Es tut mir sehr leid, was passiert ist“, sagte der Beschuldigte. „Eigentlich hatte ich ein gutes Verhältnis zu der Dame“, die er über ihre Arbeitsstelle kannte. Die Frau habe ihm helfen sollen, die Strahlemänner loszuwerden, erklärte er. „Seit 2010 sind die Strahlen in mir drin und haben meine ganze Familie auseinandergenommen.“ Zuvor sei er in Vechta in Haft gewesen. In seiner Familie habe ihm auch erst eine Straftat „angehängt“ werden müssen, um ihn einsperren zu können.

Mittlerweile seien es vier Stimmen. „Zwei Paare, die wohnen bei uns auf dem Gelände in Lüneburg.“ Dort wurde der Beschuldigte nach der Tat aufgrund eines vorläufig geltenden Beschlusses in der Psychiatrie untergebracht. Mit dem Sicherungsverfahren will die Staatsanwaltschaft Verden die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erreichen.

Psychiatrischer Sachverständiger hatte noch viele Fragen

Wie es jetzt ist, wollte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Ortmann wissen. „Immer noch sehr schlimm. Die wollen mich loswerden, weil ich nicht einstellbar bin“, sagte der Beschuldigte über die Strahlemänner. „Ich frage mich, wann das irgendwann vorbei ist.“

Ein psychiatrischer Sachverständiger begleitet den Prozess und hatte noch viele Fragen, die der Beschuldigte alle beantwortete. Ganz ruhig und voller Überzeugung, dass es diese Strahlemänner gibt.

In einem Gutachten aus dem Jahr 2019 sollen bei dem Beschuldigten eine paranoide Schizophrenie und eine Polytoxikomanie (Eine Form des Drogenkonsums, bei dem mehrere Substanzen gleichzeitig eingenommen werden, Anm. d. Red.) diagnostiziert worden sein.