Ab 24 Grad gilt Beregnungsverbot

Teilen

Grün leuchtender Wald kann sich bei der aktuellen Trockenheit in kürzester Zeit entzünden. Eine große Gefahr stellt achtloses Verhalten von Menschen dar. © Marc Henkel / Feuerwehr / Archiv

Aufgrund der weiterhin niedrigen Grundwasserstände schränkt der Landkreis Nienburg die Beregnung ein. Die Verfügung gilt bis Ende September.

Landkreis – Sobald die Thermometer auf 24 Grad Celsius steigen, ist die Beregnung von Flächen im Landkreis Nienburg untersagt. Das hat die Kreisverwaltung mittels einer Allgemeinverfügung erlassen, und daran erinnert sie nun. Schon im vergangenen Jahr hatte der Landkreis angesichts niedriger Grundwasserstände keinen anderen Weg gesehen, das Problem zu begrenzen. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 30. September.

Historische Messstände des Trockenjahres 2018 bereits jetzt unterschritten

Im Vorjahresvergleich sei die Regelung noch etwas strikter, betont der Kreis in einer Pressemitteilung. Denn galt das Verbot 2022 noch für den Zeitraum 12 bis 18 Uhr, wurde für dieses Jahr ein Verbot von 11 bis 19 Uhr festgelegt. Die Verlängerung liege darin begründet, dass im vergangenen Jahr bereits am frühen Vormittag die Temperatur zum Teil deutlich über 24 Grad lag und erst in den späten Abendstunden wieder unter diesen Wert zurückging. Wer sichergehen möchte, ob die Grenztemperatur erreicht ist, dem empfiehlt der Landkreis Online-Wetterdienste wie den des Deutschen Wetterdienstes.

Die Einschränkung gilt für die Beregnung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen sowie von öffentlichen und privaten Grünflächen wie Parkanlagen, Gärten oder Sportanlagen mit Großflächenregnern und Rasensprengern. Untersagt werden Wasserentnahmen aus Brunnen sowie aus der öffentlichen Wasserversorgung. Dies, betont die Verwaltung, gelte auch für bestehende wasserrechtliche Erlaubnisse.

Bereits am Freitag seien an einer Vielzahl von Messstellen die historischen Tiefststände des Trockenjahres 2018 unterschritten worden, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises weiter. Darüber hinaus weise ein Großteil der Grundwasserteilkörper ein Defizit in der Dargebotsreserve auf. Die Daten zeigten deutlich, dass der im Winter und Frühjahr gefallene Niederschlag nicht zu einer signifikanten und nachhaltigen Erhöhung der Grundwasserstände beitragen konnte.

Neue Auswertung des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie gibt Anlass zur Sorge

Die Ernsthaftigkeit der Problematik werde durch eine aktuelle Auswertung der Grundwasserneubildungsraten, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) aus Hannover jüngst veröffentlicht hat, verdeutlicht: Demnach liegen die drei Grundwasserkörper mit dem stärksten Verlust hinsichtlich der Grundwasserneubildung, betrachtet über einen Zeitraum von 60 Jahren, alle anteilig im Landkreis Nienburg. Es handelt sich dabei um die Grundwasserkörper „Untere Aller Lockergestein links“ (1961-2020: -94 Millimeter), „Große Aue Lockergestein“ (-93mm) und „Mittlere Weser Lockergestein links“ (-87mm).

„Um einer weiteren Verschärfung der Situation entgegenzuwirken, ist ein sparsamer Umgang mit den Grundwasserressourcen erforderlich“, schreibt die Kreisverwaltung.

Feuerwehr warnt vor Abflammen von Unkraut Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg hat die Trockenheit zum Anlass genommen, Bürgerinnen und Bürger vor riskantem Verhalten zu warnen. Dabei unter anderem im Blick: das Abflammen von Unkraut. Mehrere Hunderttausend Euro müssten Haftpflichtversicherungen in Deutschland jedes Jahr auszahlen, weil Versicherungsnehmerinnen und -nehmer beim Abflammen nicht die notwendige Vorsicht walten ließen. Darunter leide nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch jeder einzelne Betroffene, dem eine Leistungskürzung von bis zu 30 Prozent drohe, schreibt Feuerwehrpressesprecher Marc Henkel in einer Mitteilung.

Die Einsatzkräfte aus der Kreisstadt hätten dieses Jahr bereits mit einem entsprechenden Fall zu tun gehabt, berichtet Henkel. Ein Grundstückseigentümer hätte bei längerem trockenen Wetter das Unkraut an seiner Rasenkante vernichten wollen, der dabei entstandene geringe Funkenflug habe aber bereits ausgereicht, um eine nahe Hecke in Sekunden in Flammen zu tauchen. Auch ein Wohnhaus sei in der Folge beschädigt worden. „Nur durch das beherzte Eingreifen von Nachbarn mit Wasser konnte ein größerer Schaden verhindert werden“, erinnert Henkel.

„Viele unterschätzen die Trockenheit von Pflanzen und das Brandrisiko!“, wird Nienburgs Stadtbrandmeister Stephan Ottens in der Mitteilung zitiert. Er appelliert an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, bei Wind und trockener Vegetation keine Abflammarbeiten vorzunehmen.

Das Abflammen von Unkraut ist eine, bei weitem aber nicht die einzige Gefahr. Die hohe Wald- und Wiesenbrandgefahr ist allseits bekannt, seit Jahren warnen die Feuerwehren bereits vor dem Risiko achtlos weggeworfener Zigaretten oder von Grill-Resten. In diesem Zusammenhang erinnert die Feuerwehr zudem an das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), das das Anzünden von Feuer sowie das Rauchen in Wald, Moor und Heide sowie in gefährlicher Nähe davon vom 1. März bis zum 31. Oktober verbietet. Fehlverhalten wird mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro bestraft.