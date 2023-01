Freiwillige Ortsfeuerwehr Nienburg: Belastung der Einsatzkräfte weiterhin hoch

Die beförderten Mitglieder der Ortsfeuerwehr Nienburg mit Gästen. © Marc Henkel / Feuerwehr

Die Freiwilligen der Nienburger Feuerwehr geben alles, um auf jeden Einsatz so gut wie möglich vorbereitet zu sein.

Nienburg – Von den etwa 12 000 Einsatzstunden, die sie 2022 geleistet haben, investierten sie laut Jahresstatistik von Pressesprecher Marc Henkel mehr als die Hälfte in ihre Aus- und Fortbildung.

Es sei ein forderndes Jahr gewesen, sagte Ortsbrandmeister Thomas Cornelsen laut einer Pressemitteilung auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag. 323 Einsätze seien nur zwölf weniger als im Vorjahr. Den größten Unterschied zwischen den beiden Jahren machen die Unwettereinsätze aus, von denen 2021 insgesamt 60 notwendig waren, während es 2022 nur 19 gab.

Dank an Familien und Arbeitgeber

Ein Blick auf die Einsatzzeiten zeigte für Thomas Cornelsen: „Ohne die Unterstützung der Familien und Arbeitgeber könnten wir dieses nicht leisten!“ 6657,28 Stunden wurden 2022 für die Aus- und Fortbildung investiert. Die Abwicklung der Einsätze habe insgesamt 5115,58 Stunden gekostet. Zusätzlich führt die Feuerwehr 391 Stunden für Brandsicherheitswachen am Theater und bei größeren Veranstaltungen auf.

Bestritten wurden die Einsätze von insgesamt 91 Personen, zehn mehr als im Vorjahr, darunter 16 Frauen. Im Bereich der Ehren- und Altersabteilung seien zum Stichtag (31. Dezember) 50 Mitglieder verzeichnet worden.

„Der gute hohe Mitgliederstand bringt aber auch Probleme. So zum Beispiel ist der Bereich der Damenumkleide mit zehn Spinden mittlerweile viel zu klein. Aber auch das Thema „Schwarz-weiß-Trennung“, also die räumliche Trennung von persönlicher Kleidung zu gegebenenfalls kontaminierter Einsatzkleidung, kann derzeit nicht umgesetzt werden“, erklärt Marc Henkel in seiner Mitteilung.

Mit einer schnellen Lösung sei diesbezüglich nicht zu rechnen. Im städtischen Haushalt seien erst für 2024 Mittel eingeplant. „Ich werde nicht müde, dieses Problem immer wieder vorzutragen und dafür zu kämpfen!“, versicherte Ortsbrandmeister Thomas Cornelsen den Einsatzkräften auf der Jahreshauptversammlung.

Reparaturen häufen sich

In seinem Bericht ging der Ortsbrandmeister auch auf das Brandmeister-vom-Dienst-System (BvD) ein. Im ersten Quartal 2023 wird Harald Ellermann altersbedingt aus dem System ausscheiden. Dafür werden Jens Bühler und Benjamin Koschmieder nachrücken, heißt es in der Pressemitteilung. Ersatz müsse aber auch für das BvD-Fahrzeug eingeplant werden. Die Reparaturen häufen sich und der wöchentliche Wechsel an Fahrern mache sich ebenfalls bemerkbar.

Abschließend thematisierte Thomas Cornelsen noch die Geschehnisse, die sich zum Jahreswechsel in verschiedenen Städten Deutschlands abgespielt haben: „Es stimmt mich nachdenklich, dass eine Meute von Menschen gezielt auf Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Jagd machen.“ Sorgen um seine Einsatzkräfte in der Feuerwehr Nienburg mache er sich aber nicht. Im Bereich des Ortsteiles Nienburg habe es zum Jahreswechsel diverse Einsätze gegeben, diese erforderten aber vor allem fahrerisches Können von den Maschinisten, denn teilweise hätten Personen auf der Fahrbahn gestanden oder Feuerwerk-Reste Hindernisse gebildet.

50. Geburtstag der Wehr

Als positiv bewertet Thomas Cornelsen in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit der Stadt Nienburg: „Wir haben im Vorfeld mit der Stadt über die Beleuchtung zum Jahreswechsel gesprochen und Bürgermeister Jan Wendorf ist unserer Bitte, die Lichter nicht auszuschalten, nachgekommen.“

Dass die Stadt nicht nur auf diese Weise hinter ihrer Feuerwehr stehe, gab Bürgermeister Jan Wendorf, der als Gast auf der Versammlung war, im Anschluss zu verstehen: „Sollte so was in der Stadt Nienburg/Weser vorfallen, wird sich die Stadt entschlossen hinter ihre Feuerwehr stellen und dem Verhalten Weniger entgegenstellen!“ Daneben brachte er aber auch Glückwünsche zum 150. Geburtstag der Wehr mit.

Dieses wird, erinnert die Feuerwehr in ihrer Mitteilung, am 7. Mai mit einer Blaulichtmeile in der Nienburger Innenstadt gefeiert. Geplant seien außerdem eine Ausstellung im Rathaus, eine feuerwehrtechnische Planung für die Sportbegeisterten und im Bereich des Posthofes ein Kinderfest. Geplant, aber noch nicht sicher, ist außerdem ein verkaufsoffener Sonntag.

Die Grüße der Stadtfeuerwehr überbrachte der stellvertretende Stadtbrandmeister Udo Kowalzik. Er zeigte sich laut Mitteilung erfreut, dass trotz der hohen Einsatzbelastung die Kameradschaft innerhalb der Ortsfeuerwehr sehr gut sei. In Richtung Stadt und Verwaltung mahnte Udo Kowalzik an, dass nach dem derzeit gültigen Brandschutzbedarfsplan noch drei Fahrzeuge für die Ortsfeuerwehr Nienburg offen seien!