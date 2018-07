32-Jähriger stirbt bei Ausflug zum Badesee

Husum - Ein 32 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend im Heye-Glas-See bei Husum gestorben. Bei einer umfangreichen Suchaktion konnten die Einsatzkräfte nur noch seine Leiche bergen.

Gegen 22.20 Uhr meldete eine Badegast des Sees, dass er seinen 32-jährigen Begleiter vermisse, heißt es in einer Meldung der Polizei. Beide waren gegen 20 Uhr am See eingetroffen.

Das Absuchen des Uferbereiches übernahmen die Feuerwehren aus Husum, Nienburg, Schessinghausen und Groß Varlingen. Der See selber wurde durch DLRG-Taucher abgesucht.

Einer der Taucher entdeckte den leblosen Vermissten gegen 23.30 Uhr im Wasser, heißt es weiter. Der zwischenzeitlich mit einer Wärmebildkamera ausgerüstete Polizeihubschrauber kehrte daraufhin zu seinem Standtort zurück.

