„Der Bachelor“: Erste Rose geht an Christina Grass

Nienburgerin eine Runde weiter

© MG RTL D Bei Andrejs und Christinas erster Begegnung übergibt sie ein Begrüßungsgeschenk. © MG RTL D

Kandidatin Christina Grass hat den RTL-„Bachelor“ Andrej Mangold direkt überzeugt. Kaum aus dem Auto ausgestiegen, hatte die 30-Jährige in der ersten Sendung am Mittwoch sofort eine Rose in der Hand - und bleibt damit im Rennen.