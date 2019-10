Autoschau: Liebenauerin gewinnt Mitsubishi Space Star

Nienburg - Ein Auto gewonnen hat Inge Wiegmann aus Liebenau bei der Nienburger Autoschau.

Die stolze Gewinnerin hat nach eigenen Angaben noch nie etwas gewonnen und freute sich riesig über den neuen Stadtflitzer Mitsubishi Space Star im Wert von etwa 11000 Euro.

Insgesamt fünf Lose hatte die Liebenauerin am bei der Autoschau in der Nienburger Innenstadt gekauft. Die Übergabe des Kleinwagens nahm Jörg Kolossa, der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Nienburg Service“ zusammen mit Frank Schlesner, dem Sprecher der Autohäuser, und mit Automobilverkäufer Daniel Marcik vom Autohaus am Damm vor.

Quelle: BlickPunkt Nienburg