Auszubildende Aylin Akcay für smarte Solarbank in Uchte ausgezeichnet

Von: Katrin Köster

Aylin Akcay hatte die Idee einer Solarbank, die über erneuerbare Energien informieren soll. © Klimascouts

„Ich wollte mit meinem Projekt möglichst viele Leute erreichen – junge und ältere Menschen“, sagt Aylin Akcay im Gespräch mit dieser Zeitung. Die junge Frau absolviert eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Samtgemeinde Uchte und ist jetzt für ein Projekt im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Kommunale Klima-scouts 2023“ ausgezeichnet worden.

Uchte/Köln – Mit ihrer Idee, eine Solarbank am Uchter ZOB aufzustellen, und diese mit einer digitalen Anzeigetafel zu kombinieren, hat Aylin Akcay die Jury überzeugt. Die smarte Solarbank soll Strom produzieren und Wlan bieten, damit Passanten mobile Geräte aufladen und schnelles Internet nutzen können. „Durch eine Solarbank wird erlebbar, dass erneuerbare Energien auf vielfältige Weise und an unterschiedlichsten Orten im Alltag gewonnen werden können. Eine digitale Anzeigetafel soll zum einen über den Busfahrplan und zugleich über das Thema erneuerbare Energien informieren“, heißt es in der Pressenotiz der Kommunalen Klimascouts.

3000 Euro Preisgeld soll die Auszubildende bekommen, und das soll ebenfalls dem Klimaschutz dienen. So schreiben es die Wettbewerbsbedingungen vor. „Die Bank ist bereits bestellt“, berichtet die Auszubildende. Der Uchter Bauhof werde die Montage übernehmen.

„Für mich war es eine tolle Erfahrung, an den Schulungen zum Wettbewerb teilzunehmen“, erzählt sie. Insgesamt haben rund 200 Azubis aus ganz Deutschland mitgemacht. Seit dem Start des Projektes „Kommunale Klima-scouts“ im Jahr 2021 haben sich zudem 335 Auszubildende aus mehr als 120 Kommunen beteiligt.

Azubis durchlaufen aufeinander aufbauende Schulungsphasen

„Dabei durchlaufen die Azubis fünf aufeinander aufbauende Schulungsphasen. In den ersten drei Modulen stehen die Ursachen und Auswirkungen der Klimakrise sowie Handlungsfelder und Maßnahmen zum Klimaschutz im Fokus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kommunalen Klimascouts. „In Modul vier stehen Projektmanagement und Kommunikation auf der Agenda und das fünfte Modul markiert bereits den Einstieg in die anschließende Projektphase, in der die Azubis eigene Klimaschutzprojekte realisieren.“

Die Schulungen leiteten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) sowie die kooperierenden Klimaschutz- und Energieagenturen. In diesem Jahr haben die Azubis mehr als 60 Projekte erarbeitet und beim bundesweiten Wettbewerb um die besten „Klimascout-Projekte“ eingereicht. Davon haben 39 den Sprung in die Vorauswahl geschafft, aus der eine unabhängige Jury drei gleichrangige Gewinner ausgewählt hat.

Die offizielle Übergabe der Preise steht noch aus

Die offizielle Übergabe der Preise ist laut Mitteilung für den 16. November auf der Kommunalen Klimakonferenz in Berlin geplant. „Ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich diese Erfahrungen machen konnte“, fasst Aylin Akcay zusammen. Besonders freue sie sich über die Unterstützung ihrer Klassenkameraden und ihrer Vorgesetzten im Uchter Rathaus. „Die haben sich alle sehr gefreut, als ich die Nachricht über die Auszeichnung bekommen habe.“

Bis Mitte November steht für die Uchterin noch Unterricht an der Berufsschule auf dem Programm. Im Februar startet der Abschlusslehrgang. Ob sie danach auch etwas im Bereich Klimaschutz machen möchte, steht für Akcay nicht fest: „Das ist für mich noch offen.“