Aus dem Gericht: Dieb lässt sich Geld von Opfer wechseln

Von: Wiebke Bruns

Gegen den 39 Jahre alten Angeklagten wurde vor dem Landgericht Verden verhandelt. © SymbolFoto: Wiebke Bruns

Zwei Jahre und vier Monate Haft für einschlägig vorbestraften 39-Jährigen. Er hatte einer Spielotheken-Mitarbeiterin aus ihrer Wohnung Bargeld und Schmuck geklaut.

Stolzenau – „Das ist an Dreistigkeit nicht zu übertreffen“, hielt Erste Staatsanwältin Alexandra Stöber in einer Berufungsverhandlung am Landgericht Verden einem 39 Jahre alten Angeklagten vor. Nachdem der Mann in einer Stolzenauer Spielhalle seine Kohle verzockt hatte, war er zu der dort gerade tätigen Spielhallenmitarbeiterin nach Hause geradelt, um bei ihr einzubrechen. Nach der Tat fuhr er wieder in die Spielhalle und ließ sich das geklaute Geld von dem Opfer in Kleingeld wechseln, um weiterzuspielen.

Der Mann wusste, dass die Frau noch einige Stunden in der Spielhalle zu tun hatte, stellte das Amtsgericht Stolzenau in dem angefochtenen Urteil fest. Beide verband offenbar ein freundschaftliches Verhältnis. Ähnlich wie Mutter und Sohn, so soll es die Geschädigte im ersten Prozess beschrieben haben.

Schmuck im Wert von 18.000 Euro wurde geklaut

Das hielt den Angeklagten nicht davon ab, mit einem Brecheisen eine Terrassentür aufzuhebeln und das Haus der Frau zu durchsuchen. Dabei entwendete er Schmuck und Gegenstände im Wert von rund 18.000 Euro sowie 650 Euro Bargeld.

„Das bei der Tat verwendete Brecheisen versenkte er auf dem Rückweg in der Weser“, stellte der Stolzenauer Richter fest. Den Schmuck brachte er in seine Wohnung und ging dann wieder in die Spielhalle.

Am nächsten Tag fuhr der Einbrecher nochmals zu der Frau nach Hause. Dass er dabei reinen Tisch machen wollte, fand die 21. Kleine Strafkammer in der Berufungsverhandlung plausibel. Die Staatsanwältin glaubte dies nicht. Was der Angeklagte jedenfalls nicht wusste: Die Frau hatte zu Hause eine Kameraüberwachung. Während sie den Mann hinhielt, alarmierte eine Bekannte die Polizei. Der 39-Jährige gab alles zu und offenbarte das Versteck in seiner Wohnung.

Erneute Bewährung abgelehnt

Zwei Jahre und vier Monate Haft verhängte das Amtsgericht am 16. März 2022. Mit seiner Berufung hoffte der geständige Angeklagte nochmals auf Bewährung. Jedoch vergebens. Massiv und einschlägig vorbestraft stand er bereits unter laufender Bewährung. Zu der Berufungsverhandlung wurde der Stolzenauer aus der Haft vorgeführt.

Die Frau habe am Folgetag ihr „Pokerface“ gezeigt, so der Verdener Richter, ist aber laut dem ersten Urteil nachhaltig traumatisiert. Dass alle Wertsachen wieder zurückgelangt sind und der 39-Jährige das Geld zurückgezahlt hat, wurde positiv gewertet. „Aber dazu sind Sie sowieso verpflichtet“, stellte Richter Christoph Neelsen, Vorsitzender in dem Berufungsverfahren, fest.

„Sie haben jemanden bestohlen, der Ihnen Vertrauen geschenkt hat“, hielt er dem Angeklagten vor. Da sei die Hemmschwelle hoch, doch das habe den Mann nicht beeindruckt. Hinzu komme die „Abgebrühtheit“, das geklaute Geld vom Opfer wechseln zu lassen.

„Ihr Verteidiger hat gesagt, Sie haben noch eine Chance verdient“, so der Vorsitzende. „Aber irgendwann ist Schluss.“ Die Berufung wurde verworfen.