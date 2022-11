Auge in Auge mit den Einbrechern: Prozessbeginn nach Diebstahl

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Besonders schwerer Diebstahl und Raub wird einem 20-Jährigen (Bild links) und einem 39-Jährigen (Bild rechts mit Verteidiger Dr. Manuel Wiemeyer in Vertretung eines Kollegen) vorgeworfen. Die Tat, die den Männern aus Stolzenau und Rehburg vorgeworfen wird, hat sich im Heidekreis ereignet. © Wiebke Bruns

Ein Rehburger und ein Stolzenauer sind des besonders schweren Diebstahls und Raubs angeklagt. Am Landgericht Verden hat das Verfahren gegen sie begonnen.

Verden/Nienburg – Von Einbrechern im Schlaf überrascht zu werden: Diesen Horror soll im März 2022 ein Ehepaar in Wietzendorf (Heidekreis) erlebt haben. Im Mai wurden die beiden mutmaßlichen Täter aus Stolzenau und Rehburg festgenommen. Am Montag war Prozessauftakt am Landgericht Verden. Dort hatte sich einer der beiden Angeklagten erst im September wegen einer weiteren Tat verantworten müssen.



Einbrecher sollen Paar im Schlafzimmer gedroht haben

In der Nacht zum 8. März 2022 sollen die 20 und 39 Jahre alten Männer zunächst gegen 2.20 Uhr in eine Bäckerei in Dorfmark eingebrochen sein und eine Spardose mit 100 Euro entwendet haben. Laut einer früheren Polizeimeldung waren sie von einem Zeugen bemerkt worden. Mit einem silberfarbenen Golf seien sie vom Tatort geflüchtet.



Gegen 3.50 Uhr folgte ein besonders schwerer Diebstahl und besonders schwerer Raub, so die rechtliche Wertung der Staatsanwaltschaft Verden in der Anklageschrift, im rund 20 Kilometer entfernten Wietzendorf. Dort sollen die Täter zunächst die Außentür zu einem Betrieb mit einem Kuhfuß aufgehebelt haben. Dasselbe hätten sie dann noch mit einer Zwischentür gemacht, durch die sie zu Privaträumen und weiter in das Schlafzimmer der Opfer gelangten.



Während der 20-Jährige dort schweigend mit dem Kuhfuß „drohend im Türrahmen“ gestanden habe, soll der 39-Jährige dem Ehepaar sinngemäß gesagt haben: „Seid ihr ruhig, dann bin ich auch ruhig und dann passiert euch nichts.“ Beide Angeklagte sollen dann die Räume durchsucht und 830 Euro Bargeld erbeutet haben.



Besonders schwerer Diebstahl und Raub wird einem 20-Jährigen (Bild links) und einem 39-Jährigen (Bild rechts mit Verteidiger Dr. Manuel Wiemeyer in Vertretung eines Kollegen) vorgeworfen. Die Tat, die den Männern aus Stolzenau und Rehburg vorgeworfen wird, hat sich im Heidekreis ereignet. © Wiebke Bruns

Am 23. Mai wurden der 20-Jährige aus Rehburg und der 39-Jährige aus Stolzenau festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Weil bei dem jüngeren Angeklagten, der zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war, noch die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht kommt, wird der Fall vor der 3. Großen Strafkammer als Jugendkammer verhandelt.

Dem 39-Jährigen droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Zum Tatzeitpunkt stand er unter laufender Bewährung, und erst im September wurde in einem Berufungsverfahren seine Verurteilung zu zwei Jahren und vier Monaten Haft durch das Amtsgericht Stolzenau bestätigt.

Angeklagten hatten noch keine Möglichkeit zur Aussage

Im Juni 2021 soll er erst in einer Spielhalle in Stolzenau sein Geld verzockt haben und dann bei der ihm gut bekannten Spielhallenmitarbeiterin zu Hause eingebrochen sein. Anschließend sei er wieder in die Spielhalle gefahren und habe sich von der Frau das bei ihr geklaute Geld in Kleingeld wechseln lassen. Soweit war der Angeklagte geständig, sein Ziel, dass er nun mit einer Revision erreichen will, war eine noch bewährungsfähige Strafe.

Vorgehalten wurden ihm im September von Staatsanwältin und Richter, dass er „massiv vorbestraft“ sei. 22 Eintragungen habe er im Bundeszentralregister. Nie eine Bewährungsstrafe erlassen bekommen, weil er immer wieder straffällig geworden sei. Thematisiert wurde damals auch, ob eine Spielsucht besteht und diese strafmildernd zu berücksichtigen sei. Dies wurde klar verneint.

In dem gestern gestarteten Prozess hatten die Angeklagten noch keine Möglichkeit sich zu den Vorwürfen zu äußern. Geplant sind sechs weitere Verhandlungstage bis zum 20. Januar 2023.