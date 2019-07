Audi von Betriebsgelände in Steyerberg entwendet

Steyerberg - Mitarbeiter eines Autohauses in Steyerberg stellten am Mittwochmorgen fest, dass ein schwarzer Audi A4 vom Ausstellungshof fehlte.

Am Donnerstagabend war das Fahrzeug noch da. Der Pkw stand zum Verkauf. Nach bisherigen Ermittlungen war das Fahrzeug mit Werbeschildern statt der Kennzeichen versehen.

Möglicherweise steht dieser Diebstahl in Zusammenhang mit dem Interesse von zwei männlichen Personen an dem Audi. Die beiden Männer waren tags zuvor im Autohaus erschienen und hatten starkes Interesse am Fahrzeug gezeigt. Nach intensiver Inaugenscheinnahme außen und innen und der Aushändigung von Verkaufsdaten, verließen die Interessenten das Gelände.

Am nächsten Tag war der Pkw verschwunden. "Ob die beiden Männer tatsächlich mit dem Diebstahl zu tun haben, steht natürlich nicht fest," so Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg." Der Zufall ist jedoch einfach eine Spur zu groß."

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei sucht nach zwei Männern um die 30 Jahre, groß (ca. 185 - ca. 190 cm), dunkle Typen, dunkle Haare, einer sehr schlank, der andere korpulent. Sie sprachen gebrochen deutsch. Möglicherweise ist im Tatzeitraum ein schwarzer Audi A4 ohne Kennzeichen aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizei in Stolzenau unter Tel.: 05761/92060.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa