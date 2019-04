Antrag abgelehnt

25-Jährige bleibt in Haft

Nienburg – In dem Verdener Landgerichtsprozess um das tote Baby von Raddestorf bleibt die 25 Jahre alte Angeklagte weiter in Untersuchungshaft. Der Verteidiger hatte am Donnerstag in dem Totschlagsprozess beantragt, den Haftbefehl aufzuheben. Heute wurde der Antrag des Verteidigers außerhalb der Hauptverhandlung abgelehnt.