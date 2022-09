Haltung zeigen: Gedenkstunde zum heutigen Antikriegstag in Nienburg

Von: Katrin Köster

Blumen am Erinnerungsort „Zwangsarbeitslager Anker“, Lemker Straße, in Nienburg. © BAWN

Am heutigen Donnerstag ist in Nienburg eine Gedenkstunde anlässlich des Antikriegstages geplant. Der Arbeitskreis Gedenken will auch auf den Krieg in der Ukraine Bezug nehmen.

Nienburg – Der Arbeitskreis Gedenken der Stadt Nienburg plant heute eine Gedenkstunde anlässlich des heutigen Antikriegstages. Thomas Gatter, Sprecher des Arbeitskreises, und seine Mitstreiter wollen mit der Veranstaltung am Erinnerungsort „Zwangsarbeitslager Anker“, Lemker Straße, zugleich ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen.

Am 1. September 1939 hatte Adolf Hitler im Rahmen seiner Rede vor dem Deutschen Reichstag in Berlin den Überfall auf Polen mit einem angeblichen polnischen Angriff auf den Sender Gleiwitz in Schlesien gerechtfertigt. „Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen!“, sagte Hitler vor der Versammlung. „Diese Propagandalüge ging in die Geschichte ein“, bilanziert Gatter. Und sie markierte auch den Beginn des Zweiten Weltkrieges, der rund 60 Millionen Menschen das Leben kostete.

Nienburg im Zweiten Weltkrieg: „Zwangsarbeitslager Anker“ beherbergte Menschen aus Polen, der Ukraine und Belarus

Wie sah die Situation in Nienburg aus? Gatter berichtet, dass sich das „Zwangsarbeitslager Anker“ von 1941 bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs an der Lemker Straße auf dem Gelände eines Reichsarbeitsdienstlagers (RAD) befunden habe. Noch heute erinnern auf dem Grundstück zwei wuchtige Pfeiler an den RAD-Standort „Anker“. Eine Gedenktafel informiert heute darüber, dass in dem Lager ab 1941 Zwangsarbeiter interniert waren. Die Männer und Frauen stammten vor allem aus den besetzten Gebieten in Polen, der Ukraine und Belarus, von wo sie zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden waren, schreibt Gatter in einer Mitteilung.

So edel die Motive eines bloßen Pazifismus auch sein mögen, ein jedes Völkerrecht brechender Angriffskrieg verlangt eine eindeutigere Positionierung. Auch wenn Deutschland keine unmittelbare Kriegspartei ist, sind auch wir, ist auch unsere Demokratie und unsere Freiheit bedroht.

„Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat der Antikriegstag 2022 einen besonders bitteren Beigeschmack“, sagt er. „Es reicht nicht, einfach nur den Krieg an sich zu verdammen. Die täglichen Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten der Ukraine machen deutlich: Weder der Krieg noch die Gegnerschaft dazu sind abstrakte Phänomene.“ In Gatters Augen seien sie konkrete Erfahrungen, eingebunden in die jeweilige historische Situation. „So edel die Motive eines bloßen Pazifismus auch sein mögen, ein jedes Völkerrecht brechender Angriffskrieg verlangt eine eindeutigere Positionierung. Auch wenn Deutschland keine unmittelbare Kriegspartei ist, sind auch wir, ist auch unsere Demokratie und unsere Freiheit bedroht“, meint Gatter.

Arbeitskreis Gedenken der Stadt Nienburg nimmt Bezug auf Ukraine-Krieg

Der Arbeitskreis Gedenken will daher am Antikriegstag „nicht nur der Opfer des von Deutschland verschuldeten Zweiten Weltkriegs gedenken, sondern auch auf die Opfer des Krieges in der Ukraine 2022 Bezug nehmen“. Viele der damals zur Zwangsarbeit nach Nienburg Verschleppten seien Angehörige ukrainischer Familien gewesen, die heute erneut kriegerischer Gewalt, Verschleppung, Vergewaltigung oder Folter zum Opfer fallen würden, kritisiert Gatter. „Die historische Verantwortung für die damaligen Geschehnisse in der Ukraine fordert den Deutschen eine Haltung zu den heutigen Ereignissen dort ab. Menschenrecht ist unteilbar, Menschenrecht kann auch nicht vom Lehnstuhl aus verteidigt werden“, stellt er fest.

Die heutige Gedenkstunde am Erinnerungsort „Zwangsarbeitslager Anker“ beginnt um 15 Uhr. „Wir würden uns besonders freuen, wenn Geflüchtete aus der Ukraine, die zurzeit in Stadt und Kreis Nienburg Obdach gefunden haben, teilnähmen“, sagt Thomas Gatter.