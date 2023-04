Angeklagter schweigt: Tochter schwer sexuell missbraucht?

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Gegen den angeklagten Mann wird am Landgericht Verden verhandelt. Archi © Wiebke Bruns

Der Angeklagte will sich nicht zu Vorwürfen äußern. Die Anklage wirft ihm schweren sexuellen Missbrauch seiner Tochter vor.

Nienburg – Seine leibliche Tochter schwer sexuell missbraucht haben soll ein 49 Jahre alter Mann, der heute in Lahr (Baden-Württemberg) wohnt. Tatort war unter anderem Nienburg. Die Verlesung der 17 Fälle umfassenden Anklageschrift in öffentlicher Hauptverhandlung versuchten die beiden Verteidiger, beim Prozessauftakt am Landgericht Verden zu verhindern. Damit scheiterten sie. Über einen weiteren Antrag wurde noch nicht entschieden.

Nichts außer der späteren Urteilsformel sollte von dem gesamten Prozess an die Öffentlichkeit gelangen, so das Bestreben der Verteidiger. Denn einen Schutz des persönlichen Lebensbereichs genieße nicht nur die Nebenklägerin, sondern auch der Angeklagte. Die Oberstaatsanwältin sprach sich dagegen aus. Es würden keine schutzwürdigen Interessen verletzt, die dem öffentlichen Interesse überwiegen.

Einer der Verteidiger wollte die Gründe noch konkreter erläutern, was – so trug er es vor – nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit Sinn ergab. Nach zirka 15 Minuten ging es öffentlich weiter. Dann wurde seitens der Verteidiger ein Rechtsgespräch angeregt, um noch weitere „gravierende Punkte“ vorzutragen. Gesprächsbereitschaft bestand, aber nicht vor Verlesen der Anklage, darin waren sich die dritte Große Strafkammer und die Oberstaatsanwältin einig.

Dann wurde öffentlich, was die Verteidiger verhindern wollten. Über einen Zeitraum von fünf Jahren, der Anklage zufolge war das Mädchen bei der ersten angeklagten Tat neun Jahre alt, soll der 49-Jährige sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Später habe er mit seinem „leiblichen Abkömmling“ auch den „Beischlaf vollzogen und ähnliche Handlungen vorgenommen und vornehmen lassen“, so die juristische Formulierung dessen, was in dem mehrseitigen Schriftstück im Detail beschrieben wird. „Sie musste“, war bei den einzelnen Taten eine häufig wiederkehrende Formulierung.

Alles, was erzählt wird, kann die Öffentlichkeit wissen.

Zu den Vorwürfen äußern werde sich ihr Mandant nicht, erklärte danach die Verteidigerin und kündigte einen weiteren Antrag auf Einholung eines aussagepsychologischen Gutachtens an. Vorher empfahl sie der Anwältin der Nebenklägerin den Ausschluss der Öffentlichkeit zu beantragen, doch die Juristin lehnte ab: „Alles was erzählt wird, kann die Öffentlichkeit wissen.“

In dem Antrag wurde zunächst kritisiert, dass bei einer früheren richterlichen Vernehmung weder der Angeklagte noch ein Verteidiger anwesend gewesen sei, und es mache den Eindruck, dass die Nebenklägerin damals auf die Aussage vorbereitet worden sei. Es würden Widersprüche bestehen und mit einer angeblichen Falschbelastung in einem anderen Zusammenhang wurde argumentiert.

Manches, was von der Verteidigerin vorgetragen wurde, lässt sich überprüfen. Deshalb bat die Oberstaatsanwältin darum, ihre Stellungnahme erst am nächsten Verhandlungstag abgeben zu können. Unabhängig davon wurde die Frage der Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten infrage gestellt.

Bevor die Beweisaufnahme beim nächsten Termin starten kann, gilt es also noch einige Punkte zu klären.