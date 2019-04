Angeklagte will Baby nicht geschüttelt haben

Staatsanwältin sagt anstelle der 25-Jährigen aus

+ Die Angeklagte machte vor Gericht keine Aussage. Foto: wb

Nienburg - Von Wiebke Bruns. Weil die Angeklagte in dem Verdener Landgerichtsprozess um eine Kindstötung im Oktober 2018 in der Gemeinde Raddestorf schweigt, werden ihre früheren Aussagen über Zeugen in den Prozess eingeführt. Gestern wurde die Erste Staatsanwältin Dr. Annette Marquardt als Zeugin befragt. Es ging um die Vernehmung der wegen Totschlags angeklagten 25-Jährigen drei Tage nach dem Tod ihres knapp vier Monate alten Sohnes. Von einem Schütteln, wie es in der Anklageschrift geschildert wird, hatte die zweifache Mutter in dieser Aussage nichts erzählt.