Grundschul-Bläserklassen spielen nach vier Monaten erstes Konzert im Gymnasium

Nienburg - „Ein Blasorchester, bestehend aus Zweitklässlern, hatten wir noch nicht. Wir betreten hier Neuland und müssen erstmal Erfahrungen sammeln.“ Von diesem außergewöhnlichen Projekt verspricht sich Initiator Jörg Bentin im Vorfeld zunächst tolle gemeinschaftliche Musikerlebnisse. Und das ist es, was zählt: Kindern Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren zu vermitteln.

Seit vier Monaten üben knapp 30 Zweitklässler der St.-Laurentiusschule in Liebenau und der Friedrich-Ebert-Schule in Nienburg in sogenannten Bläserklassen. Unter Anleitung professioneller Musiklehrer demonstrierten sie jetzt bei ihrem ersten Auftritt in der Aula des Marion-Dönhoff-Gymnasiums stolz das Erlernte. Langsam aufbauend vom ersten erlernten Ton „D“ bis zum mehrstimmigen „Unser Lied“. Es war erstaunlich anzuhören, wie kraftvoll die durchweg im Zahnwechsel befindlichen Nachwuchsbläser musizierten.

Möglich gemacht hatten das Projekt als Sponsoren die Sparkasse Nienburg, der Landschaftsverband Weser-Hunte und die Musikschule selbst. Dafür ist nicht nur Musikschulleiter Jörg Bentin, der Motor dieses Projektes, dankbar, sondern vor allem auch die Kinder und deren Eltern. Gut 13 000 Euro wurden allein in Musikinstrumente investiert. Hochwertige und speziell für Kinderhände angefertigte Querflöten, Klarinetten, Trompeten, Posaunen und viele andere Instrumente, die zu einem Blasorchester dazugehören, werden den Kindern kostenlos ausgeliehen. Auch sozialschwache Familien haben dadurch die Möglichkeit, ihren Kindern qualitativ hochwertigen Musikunterricht zu bieten.

Doch daran dachten die sieben- bis achtjährigen Musiker bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach nur vier Monaten Übungszeit sicher nicht. Die Zuhörer spürten die Freude und Begeisterung der Kleinen, als sie die Stücke „Bauchweh“ und „Lieber guter Nikolaus“ vorstellten. Sie nahmen ihre ersten Ovationen von den stolzen Eltern und Verwandten mit einem breiten Lächeln entgegen.

Applaus gab es auch für die ehrenamtlichen Unterstützer des Projektes. Stellvertretend für sie nahmen Ulrike Helms-Eckert und Gudrun Hering von der St.-Laurentius-Schule in Liebenau von Musikschulleiter Jörg Bentin je einen Blumenstrauß entgegen. Für 2019 ist eine Erweiterung geplant, wenn die nächsten zweiten Grundschulklassen dazustoßen.

