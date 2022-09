Altstadtfest Nienburg: Läden geöffnet, aber nicht alle

Von: Katrin Köster

Teilen

Rund um das Nienburger Rathaus steigt ab 22. September das Altstadtfest. Nun sind sich Verdi und die Stadt einig geworden, wie die Sonntagsöffnung aussehen soll. © Stadt Nienburg

Nienburg – Die erste Kuh ist vom Eis: Die Gewerkschaft Verdi und die Stadtverwaltung haben sich in puncto verkaufsoffener Sonntag am 25. September auf einen Kompromiss verständigt. Das teilte gestern Nienburgs Bürgermeister Jan Wendorf auf Nachfrage mit. Demnach sollen nur die Läden im Altstadtbereich ihre Pforten öffnen.

Zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi gegen zwei geplante Sonntagsöffnungen vor dem Verwaltungsgericht Hannover geklagt. Es ging um das Altstadtfest am 25. September und die Nienburger Autoschau am 9. Oktober. Das Gericht fällte sein Urteil am 9. September und teilte seine Entscheidung am 12. September mit.

Das Gericht ist demnach der Auffassung, dass das Altstadtfest und die Nienburger Autoschau „keine hinreichenden Anlässe für die Sonntagsöffnung der Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet“ sind. Das schreibt Jewgeni Barstein als stellvertretender Pressesprecher des Verwaltungsgerichts. „Die von der Stadt Nienburg im März 2022 beschlossene Allgemeinverfügung erwies sich nach summarischer Prüfung durch die 11. Kammer als voraussichtlich rechtswidrig“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Verdiklagt erfolgreich: Gericht untersagt der Stadt die Sonntagsöffnung

Die Kammer folge der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes, nach welcher das verfassungsrechtlich gebotene Mindestniveau des Sonntagsschutzes einen über bloße Umsatzinteressen hinausgehenden Sachgrund erfordere. Bei anlassbezogenen Sonntagsöffnungen müsse deshalb die anlassgebende Veranstaltung – und nicht die Ladenöffnung an sich – das öffentliche Bild des Sonntags prägen. Dafür sei erforderlich, dass der Sachgrund die Sonntagsöffnung auch räumlich und zeitlich rechtfertigt.

Diese Anforderungen sind in den Augen des Gerichts in diesem Fall nicht erfüllt. „Das Altstadtfest am 25. September 2022 rechtfertigt jedenfalls keine Ladenöffnung im gesamten Stadtgebiet Nienburg“, schreibt Barstein. Es fehle aufgrund der auf die Altstadt begrenzten Ausdehnung der Veranstaltung der räumliche und gegenständliche Bezug zu Verkaufsflächen in peripher gelegenen Gewerbegebieten – beispielsweise westlich der Weser.

Rechtsmittel gegen diese Entscheidung will die Stadt nicht einlegen, sagt Jan Wendorf. Die Verwaltung setzt auf Dialog. „Wir haben mit Verdi gesprochen und uns dabei auf die nächste Woche konzentriert“, erläutert der Stadtchef.

Kompromiss: Nur Läden im Altstadt-Bereich öffnen am 25. September

Demnach haben sich die Parteien darauf geeinigt, dass die der verkaufsoffene Sonntag am 25. September nun also in einer „abgespeckten Form“ stattfindet, so Wendorf. Das werde viele Händler betreffen, bedauert er. Sandra Schmidt, Gewerkschaftssekretärin Bezirksfachbereich Handel bei Verdi Bremen-Nord/Niedersachsen: „Das Altstadtfest sollte auch in der Altstadt sein. Daher werden die Läden auch nur im Altstadtbereich öffnen und nicht im Gewerbegebiet.“

Der Bürgermeister kündigt weitere Gespräche mit der Gewerkschaft an. „Wir werden mit Verdi darüber reden, wie das künftig laufen kann“,kündigt Wendorf an.

Die zweite Kuh befindet sich nämlich noch auf unsicherem Grund: der verkaufsoffene Sonntag am 9. Oktober. Das Gericht urteilte, dass auch die Nienburger Autoschau keinen verkaufsoffenen Sonntag im gesamten Stadtgebiet rechtfertigt. Der Grund: Es mangelt laut Gericht „bereits an einer schlüssigen und vertretbaren Prognoseentscheidung der Stadt, ob die Nienburger Autoschau einen beträchtlichen Besucherstrom auslöst“, der die bei einer alleinigen Öffnung der Verkaufsstellen zu erwartende Zahl der Ladenbesucher übersteige.