„Alteisen“ in Brokeloh ‒ Viertes Oldtimertreffen am 27. August

Von: Frauke Albrecht

Teilen

Die „Brokeloher Maschinenkeerls“ laden zum Oldtimer- und Techniktreffen © Maschinenkeerls

Die „Brokeloher Maschinenkeerls“ und der Dachverband der Brokeloher Vereine plant für den 27. August ab 9 Uhr das vierte Oldtimer- und Techniktreffen.

Das vierte Oldtimer- und Techniktreffen in Brokeloh naht. Die „Brokeloher Maschinenkeerls“ und der Dachverband der Brokeloher Vereine planen das Event und haben dabei auch an viele Aktionen für Kinder und Erwachsene gedacht. „Old but gold“, das ist das Motto bei dem schon fast zur Tradition gewordenen Oldtimertreffen in Brokeloh. Traktoren, Maschinen und auch Fahrzeuge und Motorräder werden zu sehen sein.

Besucher haben die Möglichkeit zu einer Lorenbahn-Fahrt

Bei der letzten Veranstaltung fanden gut 250 Oldtimer und mehr als 2 000 Besucher den Weg nach Brokeloh. Die Veranstalter hoffen auf ebenso viel Zuspruch zu der Neuauflage der Veranstaltung. Das Angebot wird vielseitig und abwechslungsreich sein: Natürlich wird wieder mit dem Mähbinder Getreide geerntet, zu Garben gebunden und dann mit der großen Dreschmaschine Typ „Fricke Bündnis 12“ ausgedroschen. Auf einem kleinen Kartoffelacker treten Roder aus verschiedenen Jahrzehnten in Aktion.

Wenn die Kartoffelkiepe gefüllt ist, locken ein großer Sandberg, die Hüpfburg und das „Ackersurfen“. Und wenn die Arme der kleinen Traktorfans bis zum Lenkrad reichen, steht ein abgesperrter Bereich mit alten und neuen Schleppern für die ersten Fahrversuche, natürlich unter Aufsicht und Anleitung, zur Verfügung.

Bewegung herrscht auch beim Pflügen und Baumstammschleppen. Ein echtes Novum wird möglich durch die Unterstützung der befreundeten Vereine IHLE Essern und der Moorbahn Uchte: Die Besucher können in eine Lorenbahn einsteigen und das Gelände „auf der Schiene“ erkunden – das geht auch mit einem Planwagengespann. Am wichtigsten sind aber natürlich die Gastfahrzeuge. Egal, ob in strahlendem Glanz top restauriert oder mit Patina, die Schätze aus den Scheunen und Garagen sind willkommen. Selbstredend gibt es allerhand Speisen und Getränke.