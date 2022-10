ADFC erinnert an Regelwerk zur Fahrrad-Beleuchtung

Der ADFC empfiehlt im Herbst und Winter eine regelmäßige Kontrolle der Rad-Beleuchtung. © ADFC

Auf das Licht kommt es an – der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club erinnert in einer Mitteilung an Veränderungen in der Beleuchtung von Fahrrädern.

Landkreis Nienburg – Sehen und gesehen werden, darum kann es schon mal beim Sonntagsspaziergang durch den Ort gehen, von elementarer Bedeutung ist es aber für Radfahrer. Werden sie nicht gesehen, sind Unfälle und Verletzungen wahrscheinlich.

„Auf dem Rad mag man die Fahrbahn in der Dämmerung noch sehen“, meint Ralf Schwittling vom örtlichen ADFC, „für den Fahrzeugverkehr ist man häufig aber schon unsichtbar.“ Als „überlebenswichtig“ bezeichnet der Verband die richtige Beleuchtung daher in einer aktuellen Pressemitteilung.

In dieser erinnert er an etliche Veränderungen in den vergangenen Jahren, sowohl, was die Technik betrifft, als auch das Regelwerk: Nabendynamo, LED-Licht, Taglicht, Fernlicht, höhere Ausleuchtung der Fahrbahn – sicher auch bei Regenwetter bei kaum spürbarem Mehraufwand an Kraft. „Moderne Beleuchtungsanlagen garantierten mehr Sicherheit“, urteilt der ADFC.

Tag- und Fernlicht sowie Rücklicht mit Bremslichtfunktion sind erlaubt

Mit der Änderung der Straßenverkehrsordnung vor einigen Jahren seien außerdem Neuerungen bei der Beleuchtung für Fahrräder in die Richtlinie übernommen worden. Danach seien Tag- und Fernlicht vorn und das Rücklicht mit Bremslichtfunktion hinten erlaubt. Zwei Frontscheinwerfer und zwei Rücklichter seien ebenfalls zulässig, der zweite Rückstrahler entfällt. Batterie- oder Akkubeleuchtung müssen am Tage nicht mehr mitgeführt werden. Bei Anhängern ab einer Breite von 60 Zentimetern sei eine rote Schlussleuchte Pflicht, ebenso Reflektoren – je nach Breite vorn und hinten und ab einem Meter Breite eine Frontleuchte. Blinker könnten mittlerweile ebenfalls genutzt werden, allerdings ausschließlich von unübersichtlichen Rädern wie Trikes, nicht von normalen Fahrrädern.

Zu beachten sei für den Fahrradfahrer laut ADFC, dass die Scheinwerfer den Gegenverkehr nicht blenden dürfen. „Bei den neuen 150-Lux-Frontleuchten kann das sonst schon unangenehm werden“, betont Ralf Schwittling. Eine weitreichende Ausleuchtung der Fahrbahn bedeute allerdings auch mehr Fahrsicherheit. Der hellste Bereich des Lichtkegels sollte etwa zehn Meter vor dem Fahrrad auf die Fahrbahn strahlen.

„Wir empfehlen jetzt mit Beginn der Herbstsaison die Beleuchtungsanlage sorgfältig zu prüfen.“ An Eltern appelliert der Verein, die Beleuchtung an den Fahrrädern ihrer Kinder möglichst täglich, am besten morgens vor der Schule zu prüfen, denn „leider sind immer noch viele Kinder ohne Licht oder mit defekter Anlage unterwegs“, schreibt der Verband. „Beim morgendlichen Schulweg kann das bei den vielen gestressten Elterntaxis auch mal schief gehen.“ Ergänzend rate der Verein zu heller und reflektierender Bekleidung.