Erstlingswerk mit 80 Jahren veröffentlicht

Münchehagen - Imogen-Maria Dahlke aus Münchehagen hat schon immer gerne Geschichten erzählt. Nun hat sie sogar eine zu Papier gebracht.

Kinder lassen sich gerne Geschichten erzählen. Nicht anders erging es der Enkelin von Imogen-Maria Dahlke, als sie noch klein war. Diesen Wunsch hat ihre Großmutter immer gerne erfüllt, ob aneinander gekuschelt vor dem Schlafen oder auf dem Rasen im Sonnenschein – und irgendwann hat sie begonnen, dem Mädchen die „Abenteuer von Engelchen und Bengelchen“ zu erzählen.

Die Enkelin ist mittlerweile volljährig, aber die Geschichten von dem kleinen Engel, der beim Sterneputzen vom Himmel gefallen ist, und dem Teufel Bengelchen, der aus der Hölle floh, hat Dahlke für sich selbst weiter ersonnen – und irgendwann begonnen, sie aufzuschreiben.

Abenteuer mit Happy End

Einige Jahre nahm die 80-jährige Münchehägerin sich dafür Zeit und suchte sich dann einen Verlag, der „Die Abenteuer von Engelchen und Bengelchen“ verlegen mochte. Nun werden auf 81 Seiten diese Abenteuer erzählt, die - natürlich – zu einem Happy End führen.

Der Weg dahin ist aber gar nicht so kurz, wenn auch das Ziel bald klar wird: So böse, wie er in der Hölle sein sollte, möchte Bengelchen sich nicht weiterhin verhalten. Nach und nach gelingt es ihm, seine teuflisch-rote Farbe zu verlieren während des Roadtrips gemeinsam mit Engelchen.

Bei allen Abenteuern, sagt Dahlke, habe sie immer den Lieblingsspruch ihres Vaters im Hinterkopf gehabt: „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu.“

Nun hofft sie darauf, dass ihr Buch in diesem Sinne Leser findet. Gerne würde die gelernte Schauspielerin auch die eine oder andere Lesung aus ihrem Buch für Kinder anbieten.

„Die Abenteuer von Engelchen und Bengelchen“ sind im Utzverlag erschienen.

ISBN 978-3-8316-2165-1

Quelle: BlickPunkt Nienburg